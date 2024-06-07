SAKARYA (İHA) – Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tırın, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Adapazarı Gişeler mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 31 P 0429 plakalı Mercedes marka tır, emniyet şeridinde park halinde duran M.G. idaresindeki 34 CTF 298 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3 yolcu yaralanırken otoyolun Ankara istikametindeki trafik durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyol havadan da görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.