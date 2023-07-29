Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye tırın çarpması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR/ haberozel.com.tr (DÜZCE İGFA)

T.C idaresindeki 34 EBN 80 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde arıza yaptı.

Araçlarını emniyet şeridine çekerek tamir etmek isteyen sürücü T.C, kardeşi Tuncay ve Egemen ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğa, yolun aynı istikametini kullanan bir tır arkadan çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü T. Cem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer 3 kişisi ise ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırıldı.