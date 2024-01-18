Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, EMS Yapı Sivasspor kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı ve nefes kesen bir müsabakada rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. İşte maçın detayları...

Sivasspor, Süper Lig ekibi olarak sahaya çıktığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Maçın hemen 10. dakikasında Ziya Erdal'ın etkili şutuyla ceza sahası dışında fileleri havalandıran Sivasspor, 1-0 öne geçti.

21. dakikada Burak'ın soldan savunma arkasına gönderdiği top, savunmanın müdahalesi sonucu ağlarla buluşsa da ofsayt kararıyla gol geçerlilik kazanmadı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sivasspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 50. dakikada Emre'nin hızlı çıkışı sonucu Koita'nın fileleri havalandırmasıyla skor 2-0'a geldi. Ancak, 52. dakikada Keçiörengücü, Dembele'nin golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Keçiörengücü penaltı kazandı ve Dembele'nin başarılı vuruşuyla durumu 2-2'ye getirdi. Maçın kritik anlarından biri bu penaltı golüydü.

Ancak Sivasspor pes etmedi. 81. dakikada Manaj'ın sert şutuyla bir kez daha öne geçen ev sahibi ekip, skoru 3-2 yaparak galibiyete ulaştı.

Sonuç olarak, heyecan dolu geçen mücadelede EMS Yapı Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.