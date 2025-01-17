Türk YouTuber’lar son zamanlarda inanılması güç takipçi sayılarına ulaşırken, içerikler sadece ülkemizde değil, dünyanın bir çok ülkesinden geniş izleyici kitlesine ulaşıyor.

Fenomenlerin YouTube’da yayınladıkları içeriklerin her biri 2 ila 60 milyon kez görüntüleniyor. Bu alanda en popüler olan isim ise Ruhi Çenet. Sıradışı videoları ile dikkat çeken 34 yaşındaki Ruhi Çenet, yaptığı içerikler sayesinde dünyada en çok tanınan Türklerden biri olmayı başardı.

YouTube’da 11 milyon 300 bin abone sayısına ulaşan Türk Youtuber, bu alanda dünyada en çok takipçi sayısına sahip olan fenomenler arasında bulunuyor.

6 kıtada 65 ülkede ulaşılması güç, olağanüstü hikayeleri dijital dünyaya ulaştıran Ruhi Çenet’in yüzlerce ülkeden milyonlarca hayranı bulunuyor.



Zor şartlar altında videolarını çeken genç YouTuber kimi zaman ölüme bile meydan okuyor. Ruhi Çenet’in her yayınladığı video 10 ila 60 milyon kişi tarafından izleniyor.

Türk YouTuber'lar arasında en çok kazanan kişi olma unvanını elinde bulunduran Tuna Tavus ise 2 milyon 380 bin aboneye ulaştı. 10 kişilik yemeği tek başına yiyebilen YouTuber kısa sürede yüzbinlerce takipçi sayısına ulaştı. Ürettiği her içerik 1 ila 5 milyon kişi tarafından izleniyor.

Türk YouTuber arasında en çok tanınan diğer bir kişi Orkun Işıtmak. Özellikle çocuklar ve gençlerin yakından takip ettiği yetenek 11 milyon 600 bin takip sayısıyla dikkat çekiyor. Bu alanda ilk ünlenen isim olan Orkun Işıtmak bugüne kadar 1800’den fazla içerik çekti.

2024 yılını dolu dolu geçiren YouTuber’lar ciddi kazançlar elde ettiler. SosyalBlade tarafından yayınlanan verilerde 2024 yılında ürettiği içeriklerle en çok kazanç sağlayan Türk YouTuber’lar açıklandı. İşte o isimler;

Tuna Tavus

Takipçi sayısı: 2 Milyon 380 bin kişi

2024 Yılı Kazancı :130 Milyon TL (3.7 milyon dolar)

Ruhi Çenet

Takipçi Sayısı: 11 milyon 300 bin kişi

2024 yılı Kazancı: 113 Milyon 600 Bin TL (3.2 milyon dolar)

Orkun Işıtmak

Takipçi sayısı: 11 milyon 600 bin kişi

2024 yılı kazancı: 120 Milyon TL (3.4 milyon dolar)

Testo Taylan

Takipçi Sayısı:1 milyon 140 bin

2024 yılı Kazancı: 85 Milyon TL (2.4 milyon dolar)

Deli Mi Ne?

Takipçi Sayısı:9 milyon 590 bin kişi

2024 yılı Kazancı:18 milyon 424 bin TL (519.000 dolar)

Mertcan Bahar

Takipçi Sayısı:2 milyon 140 bin kişi

2024 Yılı Kazancı: 17 milyon 750 bin TL (500.000 dolar)

Alper Rende

Takipçi Sayısı:5 Milyon 900 bin kişi

2024 Yılı Kazancı: 13 Milyon 800 bin TL (391.400 dolar)

Burak Oyunda

Takipçi Sayısı:3 Milyon 460 Bin kişi

2024 Yılı Kazancı: 2 Milyon TL (58.000 dolar)