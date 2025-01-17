Dernek binasında bir basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Tarık Bostancı, "Ahlaki ve milli değerlerine bağlı kalan bireylerin yetişmesi için çalışıyoruz. Toplumumuzun öz değerleriyle hayatı bütünleştirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu kapsamda, İnegöl'deki esnaflarımıza, kardeşlerimize ve tüm halkımıza selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Özellikle bu zorlu dünya hayatında, bizlerle birlikte aynı dava bilinciyle hareket eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, bizleri ve sizleri ahirette sonsuz cennetiyle ödüllendirsin," dedi.

HAFTALIK PROGRAMLARLA GENÇLERE DOKUNUYORUZ

Derneğin düzenli faaliyetlerinden bahseden Bostancı, her gün farklı bir programla gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Haftalık faaliyetlerin düzenli bir şekilde sürdüğünü belirten Bostancı, şunları söyledi:

“Pazartesi Günleri: Dernek içi toplantılar yapılarak haftalık planlamalar gerçekleştiriliyor. İnegöl'de ve AsikGenç programı çerçevesinde gençlere yönelik en etkili faaliyetlerin nasıl yapılabileceği tartışılıyor. Salı Günleri: Gençlerle bir araya gelerek haftalık sohbet ve seminer programları düzenleniyor. Bu etkinliklerde, gençlerin manevi ve ahlaki gelişimlerine yönelik konular ele alınıyor. Çarşamba ve Perşembe Günleri: Kur'an eğitimi ve hitabet dersleri gerçekleştiriliyor. Gençlerin gelecekte güzel sözler söylemesi ve topluma liderlik edebilmesi için "Hatip Grubu" adı verilen özel bir program uygulanıyor. Cuma Günleri: Dernek içindeki toplantıların yanı sıra, uzman eğitmen ve hocaların katılımıyla seminerler düzenleniyor. Bu seminerlerde gençlerin hayatlarına yön verecek konular ele alınıyor. Hafta Sonu Etkinlikleri: Cumartesi günleri bayanlar ve gençler için özel programlar düzenleniyor. Pazar günleri ise sabah namazı buluşmaları, dernek bünyesinde sohbet programları ve kahvaltı etkinlikleriyle devam ediyor. Hafta sonları ayrıca doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve çeşitli sosyal aktivitelerle gençlerin aktif bir yaşam sürmeleri teşvik ediliyor. “

Bostancı, "Biz gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları toplumun faydalı bireyleri olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugünün gençleri, yarının inşasında kilit bir rol oynayacak. Onları ahlak ve değerler temelinde yetiştirmek en büyük görevimizdir," diye ekledi.

TOPLUMSAL VE KÜRESEL SORUNLARA DUYARLILIK

Bostancı, derneğin yerel çalışmalarının yanı sıra, uluslararası sorunlara da duyarsız kalmadığını belirtti. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için düzenledikleri etkinlikleri şu sözlerle ifade etti:

"Her Cumartesi saat 17.00’de Heykel Meydanı’nda Gazze için farkındalık oluşturmak adına bir araya geliyoruz. İsrail’in masum insanlara uyguladığı zulme karşı sessiz kalamayız. Bununla birlikte Gazze'deki mazlumlara destek olmak için kermesler ve yardım kampanyaları düzenliyoruz. Ayrıca sınır boylarına giderek kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Biz, haksızlığa ve zulme karşı her zaman dik bir duruş sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz."

Bostancı, sadece İsrail’e değil, tüm zalim rejimlere karşı olduklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de, Amerika’nın Kızılderili halkının topraklarına el koymasına da aynı şekilde karşıyız. Biz, bu dünyada adaletin ve hakkın savunucusu olmayı kendimize görev bildik" dedi.

EĞİTİM KAMPLARI VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak için düzenledikleri etkinliklerden bahseden Bostancı, kamp organizasyonlarının önemli bir yer tuttuğunu belirtti. "Bungalov evleri, çadır kampları ve bisiklet turları gibi etkinliklerle gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Eğitim ve kaynaşma odaklı bu etkinlikler, gençlerin hem bireysel hem de toplumsal gelişimine katkıda bulunuyor," dedi.

Bunların yanı sıra, yaz Kur'an kursları ve öğrenci yurtları gibi çalışmalarla gençlerin eğitim hayatlarına destek olduklarını belirten Aydınlı, "İnegöl'e okumak için gelen genç kardeşlerimize yurdumuzun kapılarını açıyoruz. Onlara hem barınma hem de manevi gelişim imkânı sunuyoruz," dedi.

GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR MİRAS BIRAKMA VİZYONU

Bostancı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bizler ölümlü dünya hayatında hoş bir sada bırakmak için çalışıyoruz. Rahmetli başkanımızın dediği gibi, konuşarak değil, çalışarak iş yapmak zorundayız. Genç kardeşlerimize buradan sesleniyorum: Ya kendinizi inşa edin ya da sizi imha edecek bir toplumun malzemesi olursunuz. Karar sizin. Bugün gençlerimize sahip çıkmazsak, yarın onlara güzel bir gelecek hazırlamak mümkün olmayabilir. İnşallah, hep birlikte bu topraklarda güzel işler başaracağız ve bu emaneti en iyi şekilde geleceğe taşıyacağız." dedi.