Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 20 Ocak Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında önemli düzenlemeleri ele alacak. Gündemin öne çıkan maddeleri arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile Arap Denizi ve çevresindeki görev süresinin, 10 Şubat 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bulunuyor.

Emekli aylıkları ve cezalar gündemde

Genel Kurul’da ayrıca, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme ile trafik cezalarında artış öngören kanun teklifleri görüşülerek karara bağlanacak. Bu kapsamda, “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin müzakerelerine başlanacak.

Teklifte, en düşük emekli aylığının ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 2026 yılı için 1 Ocak’tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Paylaşımlı elektrikli scooter düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmaların faaliyetlerini denetleme yetkisi verilecek. Mevzuata aykırı durumların tespiti halinde sorumlular hakkında idari para cezası uygulanmasına yönelik tutanak düzenlenebilecek.

Genel Kurul, ilerleyen aşamada trafik cezalarında artış öngören hükümleri de kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. İlk 17 maddesi kabul edilen düzenleme, trafik güvenliğini artırmaya yönelik ağır yaptırımlar içeriyor.

Teklife göre, tescil plakasının okunmasını zorlaştıracak ya da tamamen engelleyecek şekilde plakasında kasıtlı değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, araçları ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yük taşımacılığında kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan motorlu taşıtlar ile sürücüsü dahil 17’den fazla yolcu kapasitesine sahip araçlarda takograf bulundurulması ve kullanılması zorunlu hale gelecek. Taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanımı mecburi olacak.

Yerleşim alanlarında hız sınırını 46–55 kilometre/saat aralığında aşan sürücülerin ehliyetleri her ihlalde 30 gün, 56–65 kilometre/saat aşanların 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol açmayan ya da gerektiğinde durmayan sürücülere ise 46 bin lira ceza uygulanacak; bu kişilerin sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücüler hakkında 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

Araçta yapılan değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültüye neden olması halinde sürücülere 16 bin lira idari para cezası verilecek. Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak; belgeler, ancak psikoteknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde iade edilecek.

Seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Motorlu araçlarla yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın ve yetkililerden izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" ve "Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu" toplanarak gündemlerindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.