Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde katılımcılara 2 buçuk ton hamsi dağıtılırken, horon ve müzik eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı. Soğuk havaya rağmen yüksek katılımın gerçekleştiği festivalde, aileler ve çocuklar yerel lezzetlerin ve kültürel etkinliklerin tadını doyasıya çıkardı.

'Önemli olan bu coşkuyu hissetmek ve aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek'

Etkinlik vesilesiyle pek çok vatandaşın bir araya gelmesinin önemini ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

'Etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza ve ekibine; daha da önemlisi bu soğukta gelerek içimizi ısıtan her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında hamsiyi dağıtmak da paylaşmak da işin teferruat boyutu. Bu tür etkinliklerin şöyle bir faydası var, önemli olan bu coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek ve aranızdaki muhabbetin gelişmesine daha da katkı sağlamak.'

'Bugün burada birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşıyoruz'

Festivalde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Coşku büyük bir heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiştik ve gerçekten büyük bir ilgi vardı. Bugün de gördüğünüz gibi alanda festivalimize ilgi alaka oldukça yüksek. Hamsi sadece Karadeniz'e özgü bir balık türü değil; tüm ülkemizin ortak damak tadıdır. Alanda da gördüğünüz gibi her taraftan hemşehrilerimizin ortak bir tat olarak gördükleri hamsiye ilgi oldukça yüksek. Bugün de burada birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. İkincisini yaptığımız festivalimizin üçüncüsünü, dördüncüsünü de inşallah devam ettireceğiz' dedi.

'Oyunlar oynuyoruz, güzel vakit geçiriyoruz'

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nusret Ünlü, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sultanbeyli Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu yıl ikincisi yapılıyor ve gerçekten çok güzel. Alan kalabalık ama çok eğlenceli. Oyunlar oynuyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Belediyemizin stantları da var. Herkese tavsiye ederim, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir' şeklinde konuştu. Bir diğer katılımcı Emine Özdemir ise, 'Çok güzeldi, çok eğlendik. Çocuklar çok sevdi, çok mutlu oldular. Okan Üniversitesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'ne İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve pek çok vatandaş katıldı. Festival alanında Vali Davut Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.