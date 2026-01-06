Memur ve emekli maaş zamları açısından büyük önem taşıyan veri, dün TÜİK tarafından yayımlandı. Açıklamaya göre, 2025’in son ayında enflasyon %0,89 artarken, yıllık bazda ise %30,89 olarak kaydedildi.

En Düşük Emekli Maaşı 18.881 TL’ye Yükselecek

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025’in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %11’lik zamma, enflasyon farkı eklenerek belirlenen oran kadar artış görecek.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı %12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise %18,6 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 16.881 TL iken, %12,19’luk zam sonrası bu rakam 18.938 TL’ye yükselecek.

Memurlar için en düşük maaş, Ocak 2026 itibarıyla 52.617 TL’den 62.451 TL’ye ulaşacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26.887 TL olacak. Aile yardımı ödeneği eklendiğinde, en düşük memur emekli aylığı 22.671 TL’den 27.772 TL’ye çıkacak.

YARIN YA DA PERŞEMBE TOPLANACAKLAR

Konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Perşembe günü en düşük emekli aylığı gündemi ile toplantı yapılacak. AK Parti kaynakları; en düşük emekli aylığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yarın ya da perşembe günü toplantı yapacağını duyurdu.