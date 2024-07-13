Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin maaşlarına ilişkin önemli bir toplantı yapacaklar. Toplantı, yarın saat 15.30'da Beştepe'de gerçekleşecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusu ele alınacak.

Gelen bilgilere göre, seyyanen zam uygulamasının mümkün olmadığı belirtiliyor ve belirli bir rakam üzerinde çalışmalar yapılıyor. En düşük emekli maaşının 12 bin TL ile 12.500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Toplantıda son değerlendirmeler yapılacak ve önerinin Meclis'te torba yasa olarak mı yoksa ayrı bir teklif olarak mı sunulacağı belirlenecek.

AK Parti kaynakları, düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta içinde yasalaşabileceğini ifade ederken, bu düzenlemenin ayın 17’sine kadar tamamlanması hedefleniyor.