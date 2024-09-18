Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index 2025 Dünya Bilim İnsanları Sıralaması (World Scientist and University Rankings 2025) sonuçları açıklandı. Sıralamalarda 3 farklı kategoride Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) 3 akademisyen yer almayı başardı.

AD Bilimsel Endeksi, 12 ana akademik alanda ve 197 disiplinde, 219 ülkedeki 24.302 kurumu ve 2.400.388 bilim insanını analiz etti. Google Akademik’ten elde edilen ve birden fazla düzeyde veri filtrelemesine tabi tutulan çalışmada, toplam ve son 6 yılın h-indeksi, i10-indeks puanları ve atıf sayılarını dikkate alınarak bilim insanlarının verimlilik katsayıları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Açıklanan listede BUÜ’de görev yapan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. Salih Çepni ve Prof. Dr. Selahattin Turan’ın isimleri de yer aldı.

Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız genel kategoride 100’de

BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, genel sıralamada Türkiye’deki en iyi 100 akademisyen arasında yer almayı başardı. Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, H Index sıralamasında da ilk 100’de gösterildi. Önceki yıllarda da yayımladığı nitelikli projelerle en iyiler sıralamasında yer alan Prof. Dr. Yıldız’ın TÜBA asli üyeliğinin yanı sıra, farklı alanlarda elde ettiği çok sayıda başarı da bulunuyor. Yıldız, halen BUÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor.

İ10 indeks ve atıf sıralamasında 2 BUÜ’lü

Google Akademik’in yaptığı en iyi akademisyenler sıralamasında “İ10 indeks” ve “atıf sıralaması” listesinde BUÜ’den 2 akademisyen daha kendisine yer buldu. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, İ10 indeks sıralamasında ilk 100 akademisyen içinde gösterilirdi. Yine Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Yıldız da atıf sıralamasında en iyi 100 akademisyen arasına girmeyi başardı.

Rektör’den tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, listenin açıklanmasının ardından bir açıklama yayımladı. Üniversitede görev yapan tüm akademisyenlerle gurur duydukları dile getiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, en iyi 100 akademisyen arasında yer alan 3 akademisyeni tebrik ederek; “Elde edilen başarı, azmin ve inanmışlığın zaferidir. Hocalarımız, yıllarını araştırmaya ve bilime adayarak bu noktalara ulaştı. Kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarıların, genç akademisyenlerimiz başta olmak üzere tüm hocalarımıza örnek olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.