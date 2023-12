Google Play Store’da Android telefonlar için böylesine bol miktarda harika oyun seçeneği ile hangi Android uygulamalarının indirileceğine karar vermek oldukça zor olabilir.

Endişelenmeyin – şu anda mevcut olan en iyi Android oyunlarının özenle seçilmiş listemizle sizi pişmanlık duyma zahmetinden kurtaracağız. Çoğu ücretsizdir ve bazıları birkaç dolara mal olur, ancak hepsi sizi evde veya dışarıda gezerken eğlendirecek. Bu oyunların çoğu için internet bağlantısına ihtiyacınız olacak, ancak aynı zamanda çevrimdışı oynamak için en iyi Android oyunlarından bazılarını bir araya getirdik.

Play Store’da pek çok farklı türde oyun vardır, bu nedenle birinci şahıs nişancılar, rol yapma oyunları (RPG), platformcular, yarış oyunları, bulmacalar, strateji oyunları ve Daha. Bu listede herkese uyacak en az bir oyun olmalıdır. Ve en iyi iPhone oyunlarını arıyorsanız, onları da bulduk.

En İyi Android Oyunları Listesi

Genshin Impact

Bad North: Jotunn Edition

PUBG Mobile

Call of Duty: Mobile

Alto’s Odyssey

Ord

Brawlhalla

Among Us

Transmission

Castlevania: Symphony of the Night

AnimA

Asphalt 9: Legends

Battle Chasers: Nightwar

Death Road to Canada

Pokémon Café Mix

Penguin Isle

One-Punch Man: Road to Hero 2.0

Tiny Room Stories: Town Mystery

Hades’ Star

SimpleMMO

Game Dev Tycoon

Monster Legends

Bloons TD 6

Exploding Kittens

Tropico

Mini Metro

Stardew Valley

Oceanhorn

Dragon Ball Legends

Real Racing 3

Genshin Impact

Bu aksiyon RPG oyunu Zelda: Breath of the Wild ile karşılaştırmalar yapan etkileyici grafiklere sahiptir. Kardeşinizle geldiğiniz, tüm güçlerinizden sıyrılmış Teyvat adlı devasa bir açık dünyada geçiyor. Size aradığınız cevapları vereceğini umduğumuz temel tanrılar olan The Seven’ı (The Boys’tan değil) bulmak için dünyanın dört bir yanında yola çıktınız. Genshin Impact, geniş açık dünyası, muhteşem görselleri ve Londra Filarmoni Orkestrası’nın dinlendirici film müziği ile büyük beğeni topladı ve arkadaşlarla platformlar arası oyun da desteklendiğinden, istemediğiniz sürece asla yalnız değilsiniz. Oyun, ücretsiz oynanabilen bir temel oyun ve silah, ganimet ve partiniz için ek karakterler gibi ödüller kazanma fırsatına harcayabileceğiniz isteğe bağlı oyun içi para birimine sahip bir gacha sisteminde çalışır.

Bad North: Jotunn Edition ($5)

İster gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunlarının hayranı olun ister stratejiye hiç meraklı olun, Bad North: Jotunn Edition’ın şirin grafikleri ve ses efektleri sizi içine çekecek. Önerme basit: Küçük kare adanızı koruyun Viking işgalcilerin orduları. Yine de, erken görevler size yanlış bir güvenlik duygusu verir, yavaş rakip dalgalarından ve açık bir şekilde ortaya konan adalardan geçerken, geleceklere hazırlıksız olarak – kötü bir kararın ilerlemenizi engelleyebileceği ve sizi başladığınız yere geri gönderebileceği görevler. Şirin yönü sizi yanıltmasın – bu daha az talepkar bir strateji oyunu gibi görünebilir, ancak yanlış bir hareket yapın ve hiçbir şey yapmayın. Ancak bu, bu oyunun eğlencesinin bir parçası ve oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlayan şey.

PUBG Mobile

Erangel Adası’na paraşütle atlayın, PlayerUnknown’ın Battlegrounds Mobile oyununda elinizden geleni yapın ve öldürün, öldürün, öldürün. Aynı hedefe sahip diğer 99 kişiyle karşılaşacaksınız, ancak yalnızca bir galip olabilir. Kontroller, siz onlara alışana kadar kaçınılmaz olarak biraz tuhaftır, ancak bu sizi hemen içine çekecek gergin bir nişancı oyunudur. Temizlemek için etrafa saçılmış bir sürü farklı silah ve teçhizat var, komuta edebileceğiniz araçlardan bahsetmiyorum bile. Ayrıca, her biri kendi hava durumu ve gündüz ve gece döngülerine sahip dört büyük harita da var. Yalnız oynamayı sevmiyorsanız, ikili ve dört kişilik kadro seçenekleri vardır. Bu oyun aynı zamanda çoğu Android telefonda iyi çalışır ve daha az yetenekli cihazlar için grafikleri küçültmede iyidir.

Call of Duty: Mobile

Çevresindeki en büyük FPS serilerinden biri, özellikle dokunmatik ekranlı yangın savaşları için tasarlanmış bir oyun olan Call of Duty: Mobile ile mobil cihazlara geliyor. Nişancı aksiyonunuzu seviyorsanız, bu Android telefonunuzda bir zorunluluktur. Ücretsizdir, Battle Royale dahil bir dizi çok oyunculu mod içerir ve diğer Call of Duty oyunlarından bazı tanıdık klasik haritalar ve karakterler bulacaksınız. Yüklemeleri özelleştirebilir, sıralamaya girebilir, ödüller kazanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ancak hepsinden daha önemlisi, hızlı, çılgınca, tatmin edici oyun ve bunu şu anda en iyi mobil nişancı yapmak için bir araya getiren harika grafikler. Mücadeleye girmeden önce Call of Duty: Mobile ipuçlarımıza göz atmayı unutmayın.

Alto’s Odyssey

Alto’s Adventure’ın devamı – Alto’nun Odyssey’in tadını çıkarmak için oynamanıza gerek olmasa da – gerçekten güzel bir oyun. Elementlere hakim olmak ve gökyüzünün sırlarını keşfetmek için geniş çöllerde ve rüzgârlı kum tepelerinde kum sörfü yaparak Alto olarak oynuyorsunuz. Her biri oyunda ustalaşmanıza yardımcı olacak kendi becerilerine ve niteliklerine ve tamamlamanız gereken 180 hedefe sahip, kilidini açabileceğiniz altı benzersiz karakter var. Film müziği ve görseller zaten oldukça rahatlatıcı bir deneyime katkıda bulunuyor, ancak daha meditatif bir şey istiyorsanız, güçlendirmeleri, jetonları ve skorları ortadan kaldıran ve huzurlu film müziğinin tadını çıkarırken sonsuz çölü keşfetmenizi sağlayan Zen modunu tercih edin. . Hangi şekilde oynarsanız oynayın, Alto’nun Odyssey’i unutulmaz bir deneyimdir – ancak reklamlar biraz rahatsız edici olabilir.

Ord ($2)

Eski metin maceralarını hatırlıyor musunuz? İster ilk defa Zork gibi oyunlar oynayın, ister arkadaşlarınızın ve ailenizin onlar hakkında konuştuğunu duyun, Ord onları geri getiriyor. Bu aile dostu, metin tabanlı macera oyunu, yaptığınız seçimlerin daha sonra olacakları etkileyeceği yer arasından seçim yapabileceğiniz dört hikaye sunar. Yol boyunca avlanacak başarılar var ve her hikayeyi oynadıkça, her birinin kilidini açmanın size ne kadar tatmin duygusu verdiğine şaşıracaksınız. Kötü bir büyücüyü yenmek veya sizi kovalayan bir şeyden kaçmak gibi bazı anlatılar hızlı ilerlerken, diğerleri bir tanrıyı oynamak ve kendi dünyanızı yaratmak gibi daha fazla düşünmeyi gerektirir. Bazı gerçek kahkahalı anlarla – oyununuza sadece birkaç saniye kala bir rakundan kuduz yakalamak gibi – ve bazı gergin anlarda, ilk kez bir zindana girmek gibi, eğer varsa, bu harika küçük bir oyundur. Boşa harcama zamanı. Şaşırtıcı bir şekilde bağımlılık yapıcıdır ve görsellerin olmamasına rağmen ne kadar sürükleyici olduğuna şaşıracaksınız.

Brawlhalla

Şu anda arkadaşlarınızla takılmayı özlüyorsanız, popüler konsolun ve PC oyununun bu mobil bağlantı noktası mükemmel bir seçimdir. Sıralamalı maçlarda sekiz oyuncuya kadar ve herkes için ücretsiz olarak savaşabileceğiniz bir platform dövüş oyunudur ve tam çapraz oyunu destekler. Ancak en iyi tarafı, arkadaşlarınızla savaşabileceğiniz özel bir oda oluşturmaktır – önce Eğitim Odasında becerilerinizi geliştirdiğinizden emin olun. Seçilebilecek 50 benzersiz karakter ve her hafta yeni karakterlerin rotasyonu ile, Bayrağı Yakala ve Kavga Topu gibi çok çeşitli oyun modları da mevcuttur. Çok sayıda oyuncu sayesinde diğerleriyle hızlı bir şekilde eşleşeceksiniz ve Brawlhalla’yı oynamak% 100 ücretsizdir.

Among Us

Daha önce Town of Salem veya Werewolf oynadıysanız, Between Us’a bayılacaksınız. Oyunun popülerliği gerçekten arttı – çevrimiçi bulacağınız memlerin gösterdiği gibi. Bir uzay gemisinde geçen bu çok oyunculu strateji oyunu, yerel Wi-Fi üzerinden veya çevrimiçi olarak dört ila 10 oyuncuyla oynanabilir. Çok ciddiye almadığınız sürece arkadaşlarınızla eğlencelidir, ancak gerçek delilik bir grup yabancıyla çevrimiçi oynarken ortaya çıkar. Temel dayanak basittir: Siz bir mürettebat arkadaşısınız ve işiniz geminin etrafındaki çeşitli görevleri tamamlamaktır – ama bekleyin! Aranızda alçak bir planı olan bir sahtekar var: herkesi korkunç bir şekilde katletmek! Amacınız, hanginizin suçlu olduğunu bulmaktır. Yol boyunca, sahtekar bir şeyleri sabote ederek, mazeretler yaratarak ve cinayetleri örtbas ederek başkalarının kokusunu atmaya çalışır. Ekibin bir üyesi olarak oynuyorsanız, sahtekarın kim olduğunu bulmaya çalışırken görevlerinizi tamamladığınızdan emin olmanız yeterlidir. Sahtekar olarak oynamak, amacınızın suçlu tarafın kim olduğunu anlamadan önce herkesi öldürmek olduğu anlamına gelir. Oynaması ücretsizdir ve bir kez başladığınızda şaşırtıcı derecede bağımlılık yapar.

Transmission

Fizik derslerinde devreleri birbirine bağlayan günlerimizi anımsatan – ancak çok daha az stresli – Transmission, tamamen ağ oluşturmakla ilgili bir bulmaca oyunudur. İşler basit bir önermeyle başlar: Çeşitli farklı yollarla bağlantılar kurun. Yine de oyun ilerledikçe acımasızca zorlaşıyor. Çarpıcı görseller ve rahatlatıcı bir film müziği ile bu, ustalaşması zor ve 70 seviyede sekiz saatten fazla oyun vaat eden, tuhaf bir şekilde yatıştırıcı küçük bir oyundur. Hızlıca dalmak kolay olduğu ve tamamen ücretsiz olduğu için sıkıcı işe gidip gelme için seviyoruz.

Castlevania: Symphony of the Night ($1)

Castlevania’nın 80’lerin NES, SNES, Game Boy ve Sega Genesis oyunlarından PlayStation’daki Symphony of the Night ve Legends oyunlarının 1997 sürümlerine kadar sonsuza dek ortalıkta olduğunu hissediyor. İster dizinin bir hayranı olun, ister sadece mobil cihazlarda oynamak için iyi bir platform oyunu arıyorsanız, Castlevania: Symphony of the Night, giriş fiyatına değer – ve hemen şimdi 1 $ ‘lık indirimli fiyatla satın alabilirsiniz. . Orijinal PlayStation sürümü şüphesiz en iyi Castlevania oyunudur – ve Android sürümü yutturmaca kadar yaşar. Cazibe ve nostalji bir yana, dokunmatik ekranınızı kullanarak oynayabilirsiniz, ancak bir Android kontrol cihazı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Drakula’nın oğlu Alucard, Richter’i arayan gizemli bir şatoyu keşfederken, yeni yetenekler keşfederken ve yol boyunca daha güçlü hale gelirken takip ediyorsunuz. Savaş kilometre taşlarına ve ciddi şekilde zor patron dövüşlerine sahip başarı sistemi, bu oyunun uzun ömürlü olmasını sağlar ve siz de Richter veya Maria olarak oynamayı seçebilirsiniz.

AnimA

Diablo 2 ve 3 hayranıysanız, bu aksiyon RPG’yi oynadığınızda nostaljik gelmeye hazırlanın. Tek oyunculu çevrimdışı harekatta 40’tan fazla seviye ve kilidini açabileceğiniz 10 gizli seviye ile şaşırtıcı derecede geniş ve karanlık bir fantezi ortamı ve muhteşem bir film müziği ekleyin ve unutulmaz bir oyunun tarifine sahipsiniz. Üç uzmanlık arasından seçim yapabilirsiniz: Çatışma (yakın dövüş), okçuluk veya büyücülük, 45’ten fazla benzersiz beceri ile karakterinizi oluşturun veya kendi benzersiz beceri ağacınızı oluşturmak için çok sınıflı sistemden yararlanın. Hızlı tempolu dövüş ve karakter özelleştirmesi, bu oyunun dikkatinizi çekmesini sağlar. Oynaması ücretsizdir – mikro dönüşümler vardır, ancak bunlar karakterinizi seviyelendirmek ve oyunda ilerlemek için hiçbir şekilde gerekli değildir.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9 ekran görüntüsü: Android’deki Legends oyunu, yello porsche yarışını gösteriyorDaytona USA günlerinden bu yana atari yarış oyunları uzun bir yol kat etti – ve Asphalt 9: Legends, Android’e hiper gerçekçi arcade yarışını getiriyor. Lamborghinis’ten Ferrari’ye dünyanın en iyi 50’den fazla arabasıyla yarışın ve düzenleyiciyi kullanarak aracınızı özelleştirin – rengini, malzemesini, jantlarını ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz. 800’den fazla etkinlik ve 60 sezon ile Kariyer modu, mobil bir yarış oyununda sahip olabileceğiniz en eğlencelidir. Milestone ödüllerinin kilidini açmak ve liderlik tablosunun zirvesine çıkmak için yedi rakibe kadar yarışmanıza izin veren çevrimiçi çok oyunculu modu seviyoruz. Oynaması tamamen ücretsizdir – ayrıca Android’deki en iyi görünen yarış oyunlarından biridir.

Battle Chasers: Nightwar ($2)

Battle Chasers’ın ekran görüntüsü: NightwarAynı isimli orijinal çizgi roman serisinin hayranları, bu Japon RPG’sinden (JRPG) bizim kadar heyecanlanacaklar. Ortadan kaybolan ve sihirli eldivenlerini geride bırakan, uzun zamandır kayıp olan babası Aramus’u bulmak için yola çıkan genç bir kız olan Gully rolünü oynuyorsunuz. Kadim bir savaş golemi de dahil olmak üzere, çeşitli yardımcı ekiplerle birlikte, babanızı aramak için gizemli Gri Çizgiyi geçmeye çıkarken eldivenleri kullanmayı öğrenmelisiniz. Dövüş sıra tabanlıdır ve savaşacak çok sayıda düşman, işçiliği ve keşfedilecek renkli, genişleyen bir dünya vardır. Battle Chasers: Nightwar normalde 10 $ ‘lık bir geri ödeme yapacak, ancak şu anda onu 2 $’ lık indirimli fiyatla alabilirsiniz – ve uygulama içi satın alma veya ücretli indirilebilir içerik (DLC) olmadan, bu sizi tutacak bir oyundur bir süre meşgul.

Death Road to Canada ($10)

Kanada’ya Ölüm Yolu Android oyununun ekran görüntüsü, aç zombi sürüsüyle çevrili bir kılıçla küçük, pembe saçlı bir karakter gösteriyorBir zombi kıyametinden daha iyi ne olabilir? Kanadalı bir zombi kıyameti – ve Death Road to Canada’daki senaryo tam da bu. Komik bulabileceğiniz veya bulmayabileceğiniz gerçek Kanada mizahıyla tamamlayın – Florida’dan Kanada’ya Ölüm Yolu’nda bir yolculukta bir grup arkadaştan biri olarak oynuyorsunuz. Yol boyunca, oldukça tuhaf insanlarla tanışacak, şehirleri keşfedecek ve tabii ki yavaş, titreyen zombi orduları tarafından yeneceksiniz. Şaka yapmıyoruz! Ölmeye hazırlanın – çok. Bir sihirbaz asası, alev makinesi ve hokey sopası dahil silah cephaneliğinizle zombileri seçin ve karakter yaratıcısı ile ailenizin ve arkadaşlarınızın mini versiyonlarını oluşturun. Yenilip yenilmeyecekleri veya hayatta kalacakları size kalmış. Kilidi açılacak 10 modla, bu rastgele oluşturulmuş macera oyunu, 10 dolarlık fiyat etiketini haklı çıkarmaktan çok daha fazla tekrar değerine sahiptir.

Pokémon Café Mix

Pokémon’dan daha sevimli bir şey var mı? Pokémon için özel olarak tasarlanmış bir kafeye ne dersiniz! Pokémon Café Mix, çeşitli Pokémon müşterileri için yemek ve içecek hazırlamanızı sağlayan eğlenceli küçük bir bulmaca oyunudur. İkramlar oluşturmak için harika bir iş çıkardığınızda bir sürü yeni arkadaş edinirsiniz – ve hatta işinizi daha fazla Pokémon’un ziyaret edebilmesi ve yeni lezzetli yemekler yaratmanız için genişletin. Bu sevimli küçük oyuna başlamak ücretsizdir ancak uygulama içi satın alımlar mevcuttur.

Penguin Isle

Boşta kalma oyunları, siz TV izlerken parmaklarınızı meşgul etmenin harika bir yoludur ve penguenleri kim sevmez? Penguin Isle, amacın çeşitli farklı penguenler için bir yaşam alanı yaratmak olduğu, küçük, sakin bir oyundur. Sakinleştirici müzik, rahatlatıcı manzara ve sevimli animasyonlar, gevşemek isteyenler için harika bir kombinasyon oluşturur – ve Penguin Isle aksiyon ve heyecan arayanlar için olmasa da, işte uzun bir günün ardından dinlenmek için ideal bir oyundur.

One-Punch Man: Road to Hero 2.0

Hit anime serisine dayanan One-Punch Man: Road to Hero 2.0, Hero Association’ın çeşitli canavar saldırılarına tepkisini harekete geçirme sorumluluğunu size veriyor. Anime hikayesi boyunca ilerlerken huzuru korumak için kahraman kartlarını toplayın ve özel hareketler kullanın. Tek oyunculu içerikten sıkılırsanız oyuncuya karşı oyuncu modu vardır ve gerçekten yeni bir meydan okuma arıyorsanız, Extreme Trial’e de katılabilirsiniz.

Tiny Room Stories: Town Mystery

Dikkatinizi çekip sizi gömmek için iyi bir gizem gibisi yoktur ve Tiny Room Stories: Town Mystery kesinlikle iyi bir gizem olarak nitelendirilir. Babasının kasabasına geri dönen bir dedektif olarak oynuyorsunuz, ancak kasabayı tamamen terk edilmiş halde buluyorsunuz. Tüm dedektif becerilerinizi kullanarak eğlenceli bulmacalar ve ipuçlarıyla dolu tam etkileşimli 3B seviyeleri keşfetmek sizin işiniz. Esasen kaçış odaları ve görevlerin bir karışımı, bu herhangi bir gizemli kaşıntıyı kaşımak için bir oyundur.

Hades’ Star

Geçtiğimiz on yılların çok oyunculu kale yapıcılarından esinlenen Hades ’Star, sizi yıldızlara yayılan bir imparatorluğun başına getiriyor. Yeni yıldız sistemlerinde kuralınızı genişletirken, yeni çipler oluşturup özelleştirirken ve ticaret rotalarını optimize ederken, acemi imparatorluğunuzun kaynakları ve orduları sizin komuta edebilirsiniz. Sizin gibi oyuncular tarafından yönetilen diğer imparatorluklarla tanışacak ve uzay çizmelerinizin altındaki gizemli uzaylı ırklarını öğütürken neşeli bir işbirliği ruhu içinde birlikte çalışacaksınız. Mikro işlem satın almak için çok az baskı ile diğer oyuncularla da tamamlanması gereken görevler var.

SimpleMMO

Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar (MMO’lar) pek çok şeydir, ancak nadiren basittirler. Diğer insanlarla bir dünyada maceraya atılmayı seviyorsanız, ancak çoğu MMO ile gelme eğiliminde olan tüm yardımcı şeylerle uğraşacak zamanınız yoksa, SimpleMMO yeni en iyi arkadaşınız olabilir. SimpleMMO tamamen metin tabanlıdır, oynamayı ve anlamayı kolaylaştırır ve merak uyandıran fantastik dünyayı ele geçirmek için diğer oyuncularla kolayca birleşebilirsiniz. İşin garibi, aslında biraz derinliği var ve oyuncu savaşlarına katılabilir, bir tüccar olabilir ve hatta bir tetikçi olabilirsiniz.

Game Dev Tycoon ($5)

Oyun ürettiğiniz bir oyun kulağa çok meta geliyor ancak bunun sizi ertelemesine izin vermeyin. Game Dev Tycoon, tahmin edebileceğiniz gibi, sizi garajında ​​kodlama yaparak 80’li yılların düşük bir oyun geliştiricisinin yerine koyuyor. Başarılı bir oyun yapın ve bir ofise geçebilir, yardımcı olmaları için sanatçılar ve geliştiriciler kiralayabilir ve endüstri olgunlaştıkça daha büyük ve daha iyi oyunlar yapabilirsiniz. Bu basit bir fikir, ancak ilgi çekici bir fikir ve son oyunlarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğine ve bir sonraki vuruşunuzun nasıl daha fazla insana hitap edebileceğine dair raporlar karşısında çabucak büyüleneceksiniz. 5 $ çok gibi görünse de, bu, saatlerce sürebileceğiniz bir oyundur.

Monster Legends

Monster Legends, Pokémon serisinden çok şey ödünç almış gibi görünebilir, ancak aslında noughties juggernaut Neopets ile her şeyden daha fazla ortak noktası var. Bir dizi farklı yaratık ekleyerek hayvan barınağınızı oluşturun ve onları olabileceklerinin en iyisi olmaları için eğitin. Her canlı, farklı bir yaşam alanı gerektirir ve büyüdükçe gelişecek ve değişecektir. Ardından, üstün Monster Master becerilerinizi kanıtlamak için onları Takım Savaşlarına ve Takım Savaş Alanlarına götürün. Toplanacak 600’den fazla canavar var, ancak koleksiyonunuzu hızlandırmak için mikro dönüşümlerin cazibesinin güçlü olduğunu unutmayın.

Bloons TD 6 ($1)

Kötü adamların önceden belirlenmiş bir rota etrafında haritanızı işgal ettiği ve sizi öldürmeden önce onları yok etmek için yıkıcı kuleler dikmeniz gereken kule savunma oyunlarının hayranıysanız, Bloons TD 6’yı satın almayı kendinize borçlusunuz. sevimli ve kaotik bir çizgi film sanatı tarzı ve tuhaf düşman orduları, işler ciddi şekilde çılgınlaşabilir. Nasıl savunma yapacağınız konusunda seçtiğiniz derinlik, her biri tırmanmak için kendi yükseltme ağaçlarına sahip düzinelerce kule ile emsalsizdir. İşleri karıştırmak için, konuşlandırabileceğiniz ve devriye gezecek başka savunma birimleri vardır ve size belirli hedefler veren ve bunları tamamladığınızda size para kazandıran birçok zorluk vardır. Bazı uygulama içi satın alımlar da var, ancak burada o kadar çok derinlik var ki, bunların görmezden gelinmesi kolay.

Exploding Kittens ($2)

Patlayan bir kediden kaçınmaya çalıştığınız pek çok oyun yok, ama işte buradayız. Exploding Kittens, strateji ve şansın akıllıca bir karışımıdır ve Uno ve Russian Roulette’in aşk çocuğuna benzer. Oyunun Android sürümü, The Oatmeal sanatçısı Matthew Inman’ın kedi tabanlı ilginç sanat eserleriyle tamamlanan orijinal kart oyununun ruhunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. Ustalaşmak biraz zaman alır ama oynamak için zaman ayırmaya değer. En iyisi, bir dizi arkadaşla çok oyunculu olarak oynanır, ancak pratik yapmanız veya gerçekten kaşıntınızı kaşımak istemeniz durumunda kullanabileceğiniz tek oyunculu bir mod da vardır.

Tropico ($12)

Play Store’da sıradan oyunlardan ibaret olmayan oyunları bulmak zor olabilir, bu nedenle Tropico’nun dahil edilmesi çok hoş karşılanmıştır. Çok başarılı PC oyunları serisine dayanan Tropico, sizi bir Karayip adasının başkanı “El Presidente” nin yerine koyuyor. Adanızı modern dünyaya getirmek, endüstriler ve yeni hizmetler eklemek ve aynı zamanda yol boyunca ceplerinizi doldurmak size kalmış. Buradaki kapsam yelpazesi mükemmel ve hayırsever bir lider, demir yumruklu kalaylı bir diktatör veya ikisinin arasında herhangi bir şey oynama seçeneğiniz var. 12 $ bir mobil oyun için çoktur, ancak bu size oyuna tam erişim, reklamsız ve çevrimdışı oynama olanağı sağlar.

Mini Metro ($1)

Bir toplu taşıma sistemi tasarlamanın basit olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Mini Metro bu fikre çok kısa sürede ödeme yapacaktır. İlk seviyeler basittir ve sadece bir sıradaki çeşitli istasyonları bağlamanızı gerektirse de, yakında kendinizi bazı şeytani derecede zor seviyelerin insafına bulacaksınız. Rastgele şehir büyümesi, nehirler ve diğer engeller önünüze çıkarken, yeni açılmış trenler, vagonlar ve tüneller size oynamaya devam etmeniz için daha fazla neden verecektir. Beynini bir işe koymayı seven biriyseniz, Mini Metro düşük giriş ücretine değer.

Stardew Valley ($5)

Bir çiftçilik RPG’si kulağa iyi bir zaman gibi gelmeyebilir, ancak bu büyüleyici başlık sizi ilginç karakterler ve garip yeni zorluklarla dolu şaşırtıcı derecede sürükleyici bir kırsal dünyaya sürükleyecek. Aşırı büyümüş tarlalarınızı evcilleştirebilir, hayvanları ve ekinleri yetiştirebilir ve bir romantizm ve aileyle hokkabazlık yapabilir misiniz? Sakin köy yaşamının ötesinde, keşfedilecek mağaralar ve yağmalanacak hazineler var, ancak canavarlara dikkat edin. Farklı aktiviteler ve mini oyunlarla dolu Stardew Valley’in ölçeği inanılmaz, piksel sanatı inkar edilemez derecede sevimli ve kendi hızınızda nazikçe oynayabilirsiniz. Birkaç saat içinde kaybolacak bir şeye ihtiyacınız varsa, bu oyun size çok iyi hizmet edecek.

Oceanhorn (Free to start/$5.50)

Bir Legend of Zelda hayranıysanız, Oceanhorn sizin için bir oyun olabilir. Popüler başlık, büyüleyici bir film müziğiyle birlikte sağlam bir anlatı ve müthiş görseller içeriyor. Baştan çıkarıcı görevler, hazine yığınları, canavarlar, sihir ve çözülecek bulmacalarla dolu erişilebilir bir aksiyon-macera oyunu. Bu RPG, babanızın başına gelenlerin gizemini çözmeye ve antik Arcadia krallığında daha büyük bir maceraya sürüklenmeye başlarken yavaşça başlar. Bir uygulama içi satın alma yoluyla tam oyunun kilidini 5,50 $ ‘a açıp açmayacağınıza karar vermeden önce ilk bölümü ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Dragon Ball Legends

Dragon Ball Super ve bir dizi popüler filmin piyasaya sürülmesiyle Dragon Ball’un son yıllarda yeniden canlandığını söyleyebiliriz. Goku’nun ve arkadaşlarının maceralarına geri dönmekten keyif alıyorsanız, Dragon Ball Legends, akıllı telefonunuzda Süper Saiyan aromalı bir oyun düzeltmesi elde etmenin mükemmel bir yoludur. Pek çok Dragon Ball karakterinden biri olarak oynarken, bir dizi rakibe karşı bir dizi seviyede ilerleyin. Ekranda kaydırmak saldırır, hareket eder ve kaçarken, özel saldırılar ve yetenekler ekranda görünen kartlara dokunarak çekilir. Bu çok eğlencelidir ve ilerlemeniz için para harcamanız için sizi zorlamaz.

Real Racing 3

Dünyanın dört bir yanından etkileyici bir gerçek pist dizisinde titizlikle yeniden oluşturulmuş çok çeşitli arabalarda biraz kauçuk yakmanın zamanı geldi. Real Racing 3, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Ford ve diğerlerinden arabalara sahiptir. Ayrıca Silverstone, Hockenheimring ve Le Mans gibi pistlerde direksiyon başında becerilerinizi test edeceksiniz. Girilecek sayısız etkinlik, platformlar arası çok oyunculu ve birçok özelleştirme seçeneği ile bu, etraftaki en iyi yarış oyunlarından biridir. Gerçekçi grafikler etkileyici, ancak uygulama içi satın alımlara yönelik reklamlar ve dürtüler de var.

