Artıları

Bedava

Parlak, eğlenceli grafikler

Yeni inşaat mekaniği

Hızlı çöpçatanlık

Erişilebilir oyun

Eksiler

Hatalı atış mekaniği

Katkılı mikro dönüşümler

İOS cihazlarda yerel olarak mevcut değil

Fortnite hala yenilmesi gereken battle royale oyunudur. Ulaşılabilir oyun modları, parlak ve çılgın grafikler, mükemmel bir inşaat sistemi ve devasa bir oyuncu tabanı dahil olmak üzere çok şey var. Ne yazık ki, şüpheli savaş ve mikro dönüşümler deneyimden uzaklaşıyor, ancak Fortnite ücretsiz oynanabilen bir oyun olduğu için tür hayranları buna bir şans vermeli.

Fortnite Download

Fiyatlandırma ve Platformlar

Fortnite’ın aslında iki ana oyun öğesi vardır: Save the World adlı bir oyuncuya karşı çevre (PvE) kurulumu ve oyunu içeren incelediğim mod: Battle Royale. Epic Games geçtiğimiz günlerde Save the World’ün ücretsiz oynanabilecek rotaya gideceğine dair söz verdikten sonra ücretli bir deneyim olarak kalacağını duyurdu. Web’de (ve bu güncelleme sırasında), bu moda erişmenin maliyeti 15,99 ABD dolarıdır.

Epic Games kısa süre önce, her bir Battle Pass’a ve her ay 1.000 bonus V-Papel’e tam erişim sağlayan, aylık 11.99 $ ‘lık bir abonelik olan Fortnite Crew’u duyurdu. Bu abonelik ayrıca size özel kıyafet paketleri sunar.

Henüz bir Epic Games hesabınız yoksa, tek yapmanız gereken bir e-posta adresiyle kaydolmak. Ardından, Fortnite’ı Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun indirilmesi yaklaşık 20 GB’dir, bu nedenle yavaş bir internet bağlantınız varsa yüklenmesi biraz zaman alabilir. Aksiyona hiçbir ücret ödemeden atlayabilmenize rağmen, mikro dönüşümler vardır. Fortnite’ın mikro dönüşümlerini daha sonra incelemede daha ayrıntılı olarak tartışıyorum.

Fortnite şu anda Mac, PC, PlayStation (4 ve 5), Xbox One (S, X ve Series X veya S), Nintendo Switch ve Android’de mevcuttur. Apple ve Epic Games arasında devam eden bir yasal anlaşmazlık nedeniyle, Fortnite artık App Store’da mevcut değil, ancak Nvidia’nın GeForce Now oyun akış platformu üzerinden oynayabilirsiniz. Fortnite’ın çapraz oynama yetenekleri, oyuncuların masaüstü, mobil, Xbox, PlayStation ve Switch platformlarında eşleşmesini sağlar. Dünyayı Kurtar modu mobil cihazlarda veya Nintendo Switch’te kullanılamaz.

Fortnite oynarken arkadaşlarınızla sanal olarak rahatlamak istiyorsanız, artık yapabilirsiniz. Fortnite, Houseparty uygulamasıyla bütünleşir, böylece PC ve PlayStation oyuncuları bir maç sırasında birbirleriyle görüntülü sohbet edebilir.