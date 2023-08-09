Darıca Belediyesi, Gençlerin üniversite tercihlerinde doğru kararlar alabilmeleri ve eğitim yolculuklarını en iyi şekilde planlayabilmeleri için ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.

Darıca Belediyesi, gençlerin üniversite tercihlerinde doğru kararlar alabilmeleri ve eğitim yolculuklarını en iyi şekilde planlayabilmeleri için ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor. Üniversiteye geçiş döneminde gençlerin yanında olan Darıca Belediyesi, öğrencilere uzmanlar tarafından yönlendirme ve destek sağlayarak tercihlerini en uygun şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Ücretsiz hazırlık kurslarıyla gençlere eğitim desteği sunan Darıca Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih sürecinde doğru kararlar almalarını desteklemek amacıyla tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.

"Öğrencilerin ilgi alanlarına göre destek"

Darıca Belediyesi, işbirliği yaptığı Gedik Üniversitesi ve uzman rehberlerle Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Çınaraltı Meydanı’nda oluşturduğu tercih çadırlarında gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor. Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi önemli kriterlere göre en uygun tercihlerini yapmalarına yardımcı olunuyor.

"Her zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz"

Gençlerin heyecanına ortak olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Eğitim yolculuklarında ücretsiz kurslarımızla onlara her zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tercih danışmanlık hizmetimizle de onların gelecekleri adına daha doğru karar alabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Gençlerimizin yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.