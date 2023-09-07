Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin birkaç metre çekilmesi sonucunda, 153 yıl öncesine dayanan mezarlar tekrar gün yüzüne çıktı. Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı, 67 yıl önce inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla su altında kalmıştı. Ancak şimdi, hem DSİ'ye ait kanallara su verilmesi hem de taşkın riskini azaltmak amacıyla kapaklardaki suyun tutulmasıyla göldeki su seviyesi birkaç metre geriledi. Bu sayede, son olarak 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar yeniden gözler önüne çıktı.

Mezarlık bölgesini ziyaret edenler arasında, büyükannesinin mezarına dua etmeye gelen Yunus Tekduran (68) da vardı. Tekduran, kent merkezine uzak olmasına rağmen mahallenin şu anda muhteşem manzarası nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Tekduran, "Su altında kalan mezarlık, 3 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Ancak bu bölge piknikçilerin ilgisini çeken bir yer haline geldi. Ziyaretçilerden mezarlık alanına duyarlılık göstermelerini umuyoruz" şeklinde konuştu.