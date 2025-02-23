Yeni emekli olmaya hak kazanmış veya emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan birçok kişi, bankaların sunduğu cazip promosyon fırsatlarını araştırıyor. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, özellikle yeni emekli olanlar ya da promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından merak ediliyor. İşte, Şubat 2025 için güncel emekli banka promosyon tutarları.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlayarak, toplamda 16.200 TL'ye kadar avantajlı emeklilik fırsatları sunuyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve bir ay devam edecek şekilde 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Ocak 2025 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyadan 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

20.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

TEB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon

0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL

10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!

SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.

Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz!

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.

Kampanya 04.10.2024 ile 28.02.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANKA EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 Türk Lirasına varan promosyon avantajı!

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL​

20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞUBAT 2025

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞUBAT 2025

Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞUBAT 2025

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

-Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.