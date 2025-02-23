Edinilen bilgiye göre Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü S.S.(26) yönetimindeki 16 BJM 639 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucunda sürücü ile arkasında oturan E.K. (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı

Kaynak: ÖZNUR DEDE