Enerji içeceklerinin çoğunda yüksek miktarda kafein bulunmaktadır, bu da vücutta geçici olarak enerji yükselmesi sağlamaktadır. Bazı enerji içecekleri şeker ve diğer maddeleri içermektedirler. Kandaki şeker yükselmesi kısa ömürlüdür, ancak bu durum diğer problemlere yol açabilir.

Örneğin, şeker içeren enerji içecekleri kilo almaya ve çok fazla kafein aşağıda belirtilen problemlere neden olabilir:

-Sinirlilik

-Huzursuzluk

-Uykusuzluk

-Hızlı kalp atışı

-Artan kan basıncı

Enerji içeceklerini alkol ile karıştırmak çok daha problematik bir duruma yol açabilir. Enerji içecekleri sarhoşluk hissini köreltebilir, bu da daha ağır içici olmaya ve alkol ile ilişkili yaralanmalara yol açabilmektedir.

Çoğun insan için, enerji içecekleri bazen iyi olabilir, fakat kendinizi günlük en fazla 16 ons (500 mililitre) ile sınırlamayı deneyin. Yorgun veya bitkin hissediyorsanız, enerjinizi yükseltmek ve kendinizi iyi ve daha sağlıklı hissetmek için tercih edebilirsiniz. Yeteri miktarda uyuyun (günlük rutin olarak yapılan fiziksel aktiviteler dahil) ve sağlıklı diyetler uygulayın. Bu stratejiler yardımcı olmuyor gibi görünüyorsa, doktorunuzla iletişime geçin. Bazen yorgunluk, hipotiroidzm veya anemi gibi başka bir problemin altında yatan bir sorun olabilir.

Birkaç grup enerji içeceği genellikle önerilmez.

Kalp rahatsızlığı veya yüksek tansiyon gibi problemleriniz varsa, enerji içecekleri bazı komplikasyonlara neden olabilirler, bu yüzden doktorunuza danışın. Hamile kadınlar ve emziren kadınlar özellikle bu tür tüketimleri sınırlandırmalıdırlar.

Enerji içeceklerinin büyüyen popülaritesi ile çoğu ebeveyn çocuklarının ne kadar kafein aldıkları ile ilgili endişe duymaktadırlar. Amerikan Pediatri Akademisi ergenlik dönemindeki ergenlerin günlük alacağı kafein miktarının 100 miligram dan fazla olmaması gerektiğini söylemektedir. Küçük çocuklar düzenli olarak kafein içeren içecekler içmemelidir.