Endometriozis tanısı, laparoskopi ile konur. Görerek ve patolojik bir tetkik ile yapılır. Bazı klinik şüpheler vardır. Hastanın adet dışı ağrısı, adette olan ağrısı, sonradan ortaya çıkan ağrısı vardır. Ultrasonografik olarak yumurtalarda çikolata kistleri görülür ve endometrioma tanısı konabilir. Ancak çeşitli evreleri vardır. Erken evrelerde, sadece karın iç zarında bulunan olgularda ancak laparoskopik olarak tanısı konur. Tedavi edildikten sonra da edilmeden önce de hasta gebe kalabilir. Ancak gebelik oranını biraz düşürdüğünü söyleyebiliriz.