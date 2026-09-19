Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz vaziyette duran bir atı gören ve hayvana şiddet uygulandığını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine bölgeye Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan ve kulağında küpesi bulunmadığı anlaşılan atın başında incelemede bulundu. Hayvana kötü muamele ve şiddette bulundukları belirlenen G.K. ve A.D. isimli şahıslar emniyet güçlerince Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Şiddete maruz kalan at ise bakım ve kontrol altına alınmak üzere Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.