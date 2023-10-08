Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde 2024 yılının ilk yarısında bacaları tütecek şekilde fabrika inşaatlarını hızla sürdüren ve ilk etabın altyapı yatırımlarını tamamlayan BASBAŞ, bir yandan da bölgenin avantajlarını anlatmak için potansiyel yatırımcıları ve basın mensuplarını sahada ağırlamaya başladı.İZMİR (İGFA) - BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, hafta içi Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Yeri Hizmetleri Müdürü Zahid Tuncel, Ofis yetkilisi Talha İnanç ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetleri ağırlayarak konuklarına Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ENSİA üyelerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Yeri Hizmetleri Müdürü Zahid Tuncel, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin, hinterlandında bulunan İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin ekonomilerine büyük fayda sağlayacağını belirterek, “Marmara’da sıkışan sanayinin başka bölgelere dağıtılması noktasında Batı Anadolu Serbest Bölgesi öncelikli bir yatırım bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yabancı yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde özellikle Çinli firmaların ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. BASBAŞ’ın kısa zamanda bölgeye güçlü yatırımcılar kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de; lojistik, kalifiye insan gücü, sunulan teşvikler ve hizmetler bakımından ihracat odaklı üretim yapan firmalara benzersiz fırsatlar sunan BASBAŞ için gül bahçesi metaforunu kullanarak, “Burayı gül bahçesine benzetiyorum. Henüz açılmış gül yok ama güllerin ilk tomurcukları görünmeye başladı. Tomurcuklar nasıl ki bir gecede açar, gül haline gelirse burada yaptığımız çalışmalar da tomurcuk haline geldi ve çok yakında gülerin açışı gibi hızlı bir şekilde fabrikalar açılacak” dedi.

Dr. Faruk Güler, Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölgenin BASBAŞ olacağını söyledi.

Bölgede sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsediklerini kaydeden Güler, "İzmir’de yenilenebilir enerji hem kullanım açısından hem de kümelenme noktasında öne çıkıyor. O açıdan yenilenebilir enerji firmalarına burada öncelik vereceğiz. Burada tüm bölgeye hizmet verecek 500 kişilik mutfağımız kurulmuş durumda. Önümüzdeki 5-6 yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişiye yemek üretecek gıda üretim tesisinin inşaatına başlıyoruz" dedi.

2 FİRMA ŞUBAT’TA ÜRETİME BAŞLIYOR

BASBAŞ’ta 3 yatırımcının hazır olduğunu aktaran Dr. Güler, “Bunlardan 2’si bu ay inşaata başlıyor. Üçüncüsü de yakın zamanda başlayacak. Gelecek yaz başında burada çok sayıda inşaat göreceğiz. Şubattan itibaren 2 firma üretime geçecek ve 2024’ün ilk yarısında 150 kişi bu işletmelerde işe başlamış olacak. Yabancılara da bölgemizi tanıtıyoruz. Çin özellikle elektrikli araçlar konusunda gelişmiş durumda ve biz de 10’a yakın Çinli yatırımcıyla görüşüyoruz. Bu firmaların yarısı yatırıma dönüşebilir. Çin, Avrupa ile rekabette geri kalmamak için Türkiye’yi üs haline getirebilir. Otomotiv yan sanayii açısından da Çin önemli bir noktada. Bu potansiyeli BASBAŞ’a çekebilmek için çabalıyoruz.” diye konuştu.