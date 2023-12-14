Enerjisa Üretim’in düzenlediği “Enerji Sektöründe 3. Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı”, 12 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da Sabancı Center’da gerçekleşti. ’Afet ve Kriz Yönetimi’ ana temasıyla gerçekleştirilen konferansta doğal afetlerle ilgili gelişmelerde proses güvenliği yaklaşımlarının kritik rolü, kriz anlarında etkili sigorta yönetimi ve artan siber güvenlik tehditleri gibi önemli konular ele alındı.

Enerjisa Üretim tarafından hayata geçirilen ‘Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı’nın üçüncüsü 12 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. İlki 2021’de Enerjisa Üretim’in Tufanbeyli Santrali’nde düzenlenen hibrit etkinlik geçtiğimiz sene Enerjisa Üretim Merkez Ofisinde sürdürülebilirlik temasıyla yapıldı. Etkinliğe bu yıl ise İstanbul’da Sabancı Center ev sahipliği yaptı. fizikselvarlikyonetimi.com/ ve Enerjisa Üretim Youtube kanalından konferansa ilgi duyan tüm izleyicilere canlı olarak yayınlanan etkinlik, yaklaşık 1000 kişinin online, 200 ’den fazla kişinin de fiziki katılımıyla, başta enerji sektörü olmak üzere iş dünyasının farklı alanlarından uzmanları ve değerli akademisyenleri katılımcılarla bir araya getirdi.

Gündem: Afet ve Kriz Yönetimi

Ülkemizde meydana gelen doğal afet ve krizler dikkate alınarak konferansın teması “Afet ve Kriz Yönetimi” olarak belirlendi. Yılın başında yaşanan deprem felaketi, sıklıkla karşılaşılan orman yangınları ve sel gibi doğal afetler, bu alanlardaki yönetim süreçlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konferansta bu tür olaylar sırasında proses güvenliği yaklaşımlarının kritik rolü, kriz anlarında etkili sigorta yönetimi ve artan siber güvenlik tehditleri gibi önemli konular ele alındı. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla, sektördeki yeni gelişmeler, stratejiler, öğrenilen dersler ve çözüm önerileri tartışıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, “Sektörde ve dünyada neler yapılıyor diyerek yola çıktığımız bu süreçte kendimizi geliştirmeye adadık. İnsanı ve sürdürülebilirliği her zaman odağımızda tutuyoruz. Teknolojiyi arkamıza alarak neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Mevcut ve gelecekte çıkabilecek potansiyel problemlere ne kadar hazır olursak birlikte çözüm üretme konusunda da o derece başarılı olabiliriz. Bu sebepten bu konferanslarımızın bilgi ve tecrübe aktarımına yardımcı olmasının ötesinde bir iş birliği platformuna dönüşmesini istiyoruz” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun konuk konuşmacı olduğu ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı panel oturumlarında, ‘Kriz Yönetiminde İyi Uygulamalar’, ’Proses Güvenliği Yaklaşımları’, ‘Kriz Durumlarında Sigorta Yönetimi’, ‘Kriz Sırasında Neler Öğrendik’, ‘İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi’, ‘Proaktif Tehdit Tespiti ve Siber Çeviklik’, ‘Operasyonel Teknolojilerde Siber Güvenlik Krizi‘ başlıkları konuşuldu.

Konferansın kapanış konuşmasını ve genel değerlendirmesini yapan Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz ise şunları söyledi: “Kırılgan sistemler, dış etkenler tarafından çok fazla şiddete uğrayan sistemlerdir. Bu nedenle, fiziksel varlık yöneticileri tasarım yaparken çok hassas ve planlı davranmalı ve dayanıklı, gelişime açık sistemler tasarlamalıdır. Çözüme giden yol iyi bir planlama ve süreç yönetiminden geçmektedir. Bu konuda iyi bir konumdayız, dayanıklı sistemleri nasıl yapabileceğimizi gün geçtikçe daha iyi öğreniyor ve çözümlüyoruz” dedi.