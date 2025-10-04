Geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulan ve trafik kurallarına uymayanlara uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan özellikle hız sınırlarına yönelik gelen şikâyetler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, bir anda 50 km’ye kadar düşen hız sınırı levhaları incelendi ve 19 bin 46 levha kaldırıldı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, birbirine çok yakın mesafedeki yaya geçitleri kapatılarak yerlerine alt ve üst geçitler yapılacak. Trafikte en fazla şikâyet edilen konuların başında ise gizlenen radar uygulamaları yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada vatandaşa tuzak kurulduğuna yönelik algıyı kırmak için yeni bir uygulama başlattıklarını açıklayarak, artık telefonlara “Radar var” uyarısının geleceği bir aplikasyon geliştirdikleri bilgisini paylaşmıştı. Yeni kanun teklifi hız sınırı, radar uygulamaları ve cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan bazı düzenlemeler:

ISRARLI TAKİP 180 BİN LİRA CEZA GETİRECEK

Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilecek. Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak. Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen 46 bin, sahte plakaya 280 bin, alkollü araç kullanana 25 bin lira ceza öngörülüyor. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek. Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması hâlinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

“DUR” İHTARINA UYMAYANLAR

Trafik denetimlerinde zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücülere 200 bin lira para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları ise aynı süre boyunca trafikten men edilecek. Ayrıca, zorunlu bir durum olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.