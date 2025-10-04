Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın bir markette tespit ettiği etiket ile kasa fiyatı arasındaki fark, vatandaşların gündemine oturdu. Market çalışanının "Farkı fark ederlerse ödüyoruz aksi durumda kalıyor" şeklindeki itiraf niteliğindeki sözlerinin ardından gözler yeniden marketlere çevrildi.

Sosyal medyada binlerce vatandaş, bu durumun artık marketler tarafından normalleştirildiğini belirterek şikâyetlerini dile getiriyor.

Kasa ile etiket arasındaki fiyat farkı artık yalnızca gıda ürünlerinde değil; tekstil, elektronik, ayakkabı ve kozmetik gibi birçok mağazada da görülmeye başladı. Mağazalar etiket fiyatıyla müşteriyi cezbetmeye çalışırken, kasada farklı bir fiyat yansıtıyor. Vatandaşlar ise bu durumdan büyük şikayetçi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54/2’nci maddesine göre, bir ürünün etiket, tarife ya da fiyat listesinde belirtilen tutar ile kasada çıkan fiyat arasında fark bulunması halinde, tüketici lehine olan fiyat esas alınmak zorunda. Yani kasada daha yüksek bir rakam çıkarsa, tüketici etikette yazan daha düşük tutarı ödeme hakkına sahip. Ancak günümüzde birçok mağaza bu kanunu ihlal etmekten geri durmuyor.

FARK ÜÇ KATA KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre; şikayet platformlarına belgeleriyle aktarılan kasa-etiket farkı, sorunun boyutlarını gözler önüne seriyor. Örneğin; bir market kağıt havlunun etiket fiyatını 150 TL olarak belirtirken aynı ürünü kasadan 200 TL olarak tahsil ediyor. Vatandaşın aktardığı bilgilere göre, "Mağazaya geri dönerek konuyu yetkililere ilettim. Ancak mağaza görevlileri, ortada açıkça bulunan fiyatlandırma hatasına rağmen yalnızca 1 adet ürün için farkı iade edebileceklerini söylediler" diyor.

Elazığ'da bir vatandaş ise üç harfli bir indirim marketinde etikette kilogramı 10 TL olan bir kavuna markette 34.90 TL ödediğini yani üç katından fazla ödeme alındığını belgeleriyle aktarıyor. Vatandaş, "Aradaki farkın nedenini sorduğumda kasa sorumlusu yoğunluktan dolayı etiketi değiştiremediklerini söyledi ve herhangi bir çözüm sunulmadı" diyor.

PAZARLAMA TAKTİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Zincir market çalışanları ise durumu farklı yorumluyor. "Bu, marketlerin artık bir pazarlama unsuru oldu. Kasada müşteri çekmek ve gel gel yapmak için düşük fiyat yazılıyor" diyen çalışan, ancak o fiyatın barkotta farklı olduğunu aktarıyor. Çalışan, "Kanuna göre eğer müşteri fark ederse fiyat farkı iade ediyoruz. Ancak özellikle toplu alış verişlerde müşteri bunları tek tek incelemediği için ürün satılıyor" diyor.

TOPLU ALIŞVERİŞLERE DİKKAT

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda marketlerinde özellikle toplu alışverişlerde ürünlerdeki fiyat farklarının kolayca gözden kaçabildiğini vurguladı. Ağaoğlu, toplu alışverişlerde de mutlaka fiş alınması, ürünlerin fiyatlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Fark görülmesi halinde ise önce etiketteki fiyatın fotoğrafının çekilmesi, ardından fişin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, marketlerin kanunen tüketici lehine olan fiyatı uygulamak zorunda olduğunu hatırlattı.

Buna itiraz eden marketlerin mutlaka tüketici hakem heyetlerine şikâyet edilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu, son dönemde kasa ile etiket arasındaki farkların ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Eskiden marketlerin bu konuda daha çekingen davrandığını ancak artık bunun bir pazarlama taktiğine dönüştüğünü ifade eden Ağaoğlu, marketlerin tüketiciyi yanıltarak cazip fiyatlarla mağazaya çektiğini dile getirdi. Ağaoğlu, bu noktada sorumluluğun tüketiciye düştüğünü, daha dikkatli olunması gerektiğini ve fark görüldüğünde başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili yerlere derhal şikâyet edilmesi gerektiğini vurguladı.