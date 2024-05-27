İstanbul’da düzenlenen törende iki büyük enerji firması, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Batarya üreticisi CATL ve güneş enerjisi şirketi IBT Solar, Türkiye, BAE, Türki Cumhuriyetler ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak üzere stratejik bir ortaklık başlattı. Stratejik hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım atan iki firma arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İşbirliği, tüketicilere daha verimli, uzun ömürlü ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Enerji Depolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Chen "Firma olarak yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki küresel varlığımızı geliştirmeyi ve yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak büyüyen enerji pazarında önemli bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. İşbirliğimiz bu hedeflere yönelik stratejik bir adımdır’’ dedi.

IBT Solar Group CEO’su Hakan Daltaban ise "Firma olarak Türkiye’de ve komşu ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir rol oynuyoruz. Yaptığımız bu ortaklık, dünya standartlarında batarya depolama teknolojilerini entegre etmemize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmemize imkan tanıyor. Bu iş birliği bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 25 gw’lık enerji depolama lisans başvurusu oldu. Bunun pazara yansıması 30-35 milyar dolar olacaktır. Türk şirketleri için ilham verici bir iş birliği olan bu anlaşma aynı zamanda dünya genelinde Türk enerji piyasasına olan güveni pekiştirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.