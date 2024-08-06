Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Yaz Staj Programı SPARK ile bu yıl 170 üniversiteli gencin kariyerlerindeki ilk adımı atmalarına destek oldu. Enerji sektörüne yeni yetenekler kazandırılmasına ve ülke istihdamına katkı sağlayan SPARK Yaz Staj Programı ile üniversiteli gençler kariyer ve eğitim fırsatları ile destekleniyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, sektörün geleceğini şekillendirecek ve istihdama katkı sağlayacak kariyer programlarını sürdürüyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2021 yılından bu yana yürüttüğü kişisel gelişim, koçluk desteği, proje çalışması, teknik gezi ve proje sunumu aşamalarını içeren yeni nesil yaz staj programı olan SPARK’ın 2024 yılı kapanış etkinliğini gerçekleştirdi.

SPARK’ın son gününde, yirmi gün boyunca devam eden staj programına katılan, 28 proje koçu ile projelerini hayata geçirip, çeşitli eğitimler ve teknik gezilerden faydalanan 170 katılımcı sertifikalarını alarak kariyer yolculuklarındaki ilk adımı attı.

3 yılda 154 üniversiteden 8 bini aşkın başvuru

Staj dönemi boyunca Adana, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 12 ilde ikamet eden ve üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler veya Sosyal Bilimler Fakülteleri’nde 3. veya 4. sınıfta olan adayların başvurabildiği SPARK Yaz Staj Programı bu yıl da üniversiteli öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Bu kapsamda 2024 yılında 154 üniversiteden yapılan 4 bin 827 başvuru değerlendirildi ve 54 üniversiteden 170 katılımcı Spark Yaz Staj Programına katılmaya hak kazandı. 2022-2024 yıllarını kapsayan son 3 yılda ise 154 üniversiteden 8 bin 418 aday başvuru yaparken, 54 üniversiteden 365 katılımcı programa katıldı.

"Yetenekleri geleceğe hazırlıyor, elektrik dağıtım sektöründe fark oluşturuyoruz"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin yetenek programlarını değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Türkiye’de 3 elektrik dağıtım bölgesindeki, 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunarken en değerli kaynağımızın “insan” olduğunu biliyoruz. Şirketimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yetenekleri desteklemek için de SPARK Yaz Staj Programı gibi kariyer programlarına çok önem veriyor ve gerekli özeni gösteriyoruz. SPARK sayesinde her yıl onlarca üniversiteli genci Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve elektrik dağıtım sektörü ile tanıştırıyoruz. Üstelik bu program sayesinde üniversite öğrenimine devam eden gençlerin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe etmelerini ve deneyimlerini güçlendirmelerini destekliyoruz.” dedi.

"Şirketlerimiz ana faaliyet alanlarında olduğu gibi yeteneğe de yatırım yapıyor"

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek ise Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarının önemine dikkat çekerek “Tüm programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Kısa Dönem Yaz Staj Programı Spark ile de özenle seçtiğimiz üniversiteli gençleri proje koçlarımızla buluşturarak, projeler üretmelerine, kariyer yolculuklarını şekillendirmelerine, kişisel gelişimlerini hızlandırmalarına uygun ortamı ve desteği sağlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizle sektörün sürdürülebilir enerji dönüşümüne öncülük ederken, genç yeteneklerimizin kariyer yolculuğuna da katkı sağlıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin en dinamik ve öğretici sektörlerinden biri olan elektrik dağıtım sektörünü keşfetmeleri için genç yeteneklerimizi programlarımıza davet ediyorum” İfadelerini kullandı.