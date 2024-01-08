Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, Turkey Call Center Awards 2023’ten (Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri) ödülle döndü. Enerjisa Dağıtım Şirketleri ‘En İyi Dijital Çözüm’ kategorisinde Dağıtım Şirketleri Web Siteleri için ‘En Övgüye Değer’ ödülünü kazandı.

Elektrik dağıtım sektörünün dijital dönüşümüne öncülük edenlerinden Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ sunduğu dijital çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirirken çalışmalarıyla da ödülleri toplamaya devam ediyor. 14 ilde 22 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, IMI Conferences tarafından düzenlenen 16. Turkey Call Center Awards 2023’te ‘En İyi Dijital Çözüm’ kategorisinde Dağıtım Şirketleri Web Siteleri için ‘En Övgüye Değer’ ödülüne layık görüldü.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2023’e ödül ile veda etti

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) hizmeti sunan en başarılı şirketlerin ödül almak için yarıştığı 16. Turkey Call Center Awards 2023 kapsamında teknoloji, sosyal medya ve veri kullanımı, kalite yönetimi, müşteri ve çalışan deneyimi ile dijital çözümlere ilişkin kriterler değerlendirildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, ‘En İyi Dijital Çözüm’ kategorisinde Dağıtım Şirketleri Web Siteleri için ‘En Övgüye Değer’ ödülünü kazanarak teknoloji odaklı ve müşteri memnuniyetine yönelik stratejilerinin başarısını bir kez daha göstermiş oldu.

“Enerji sektöründe dijital dönüşüme öncülük ediyoruz”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Web Siteleri’nin aldığı ödülü değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci:

“Şirket olarak sektörümüzün dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Kullanıcı dostu ve kolay kullanılabilir ara yüze sahip web sitelerimiz üzerinden saniyeler içerisinde elektrik kesintisi sorgulama, borç ödeme, arıza bildirme, başvuru takibi ve cihaza bağlı hasta başvurularında dijital evrak teslimi gibi milyonlarca kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan online hizmetler gerçekleştirilebiliyor. Müşterilerimizin bize daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlarken, dijital çözümlerimizle sektörümüze örnek olmaya devam ediyoruz.”

Enerjisa Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu:

“Etki odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini artırmaya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz. Enerji sektöründe dünyada tescilli ilk dijital dönüşüm modeli olan E-ternal’ın hayata geçirilmesi, başvurulardaki evrak teslim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital başvuru kanallarındaki operasyonların bulut sistemine taşınması gibi pek çok işlemle karbon ayak izimizi azaltıyor, daha iyi bir gelecek için dijital çözümlerimize ağırlık veriyoruz. Web sitelerimiz, mobil uygulamamız, chatbotlarımız ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz.”