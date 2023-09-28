Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Enerjisa Enerji, her yıl uluslararası platformda üretici ve ilham verici projelerinin değerlendirildiği Muse Creative Awards’dan iki ödülle döndü.

Enerjisa Enerji, çeşitli alan ve disiplinlerde 450’den fazla kategoriyle MUSE Yaratıcı Ödülleri’nde ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ dalında 23 farklı ülkeden 3 bin 942 katılımcının başvurduğu Muse Creative Awards’da ‘SENTRUM’ ile ‘Enerjimi Koruyorum’ projeleri Altın ve Gümüş ödüllerinin sahibi oldu. Üretici tasarım, reklam ve dijital medya alanlarında mükemmelliği ve yeniliği öne çıkaran, prestijli bir uluslararası reklam ödülleri platformu Muse Creative, reklamcılıktan dijital medyaya, pazarlama stratejileri ve halkla ilişkiler iletişimlerine kadar uzanan kategorilerle üreticiliğin farklı biçimleri için platform imkanı sunuyor.

“Topluma ve doğaya sorumlulukla hareket ediyoruz”

Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk aldıklarının altını çizen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, sürdürülebilir projelerinin etkisini artırarak devam ettirdiklerini belirtti. Taşcıoğlu, “Bu noktada geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirdiğimiz, öte yandan sürdürülebilir turizm uygulamaları ile yeşil destinasyon modelini yaygınlaştırdığımız iki önemli projemizin uluslararası alanda ödüle layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci oluşturmak amacıyla 2010 yılında başlattığımız Enerjimi Koruyorum projemiz ile bugüne kadar 15 ilde 300 binden fazla çocuğa ulaştık. Takip ettiğimiz global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda ‘Oyunlaştırma’nın da gücüne inanarak projenin mobil uygulamasını çocuklarla buluşturduk. Sürdürülebilir turizm alanında Türkiye’ye örnek olma hedefiyle yola çıktığımız SENTRUM projemiz ile sürdürülebilirlik odağındaki enerji verimliliği, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi önemli kazanımları hayata geçiriyoruz” dedi.