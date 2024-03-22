Enerjisa Enerji, Enerjisa Mobil’e yeni bir özellik getirdi. Sürdürülebilirlik uzmanlarının görüşlerine başvurularak tasarlanan ‘Sen Koru’ ile Enerjisa Mobil kullanıcıları, kendilerinin ve yakınlarının karbon ayak izlerini hesaplayarak arşivleyebilecek ve aylar içindeki gelişimlerini takip edecek.

Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve temiz enerjiye geçişine öncülük edenlerden Enerjisa Enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımı konusunda da sektöre örnek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Enerjisa Mobil uygulamasına eklenen ‘Sen Koru’ ile karbon ayak izini hesaplayanlar hem sürdürülebilirlik kültürü ve bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak hem de daha iyi bir gelecek için sorumluluk almaya hazır topluluklar haline gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Sen Koru’ ile kullanıcılar; gündelik yaşam tercihleri ve tüketim alışkanlıklarından olan elektrik tüketimi ve ulaşım yöntemleri gibi değerlerini belirli bir tarih aralığında takip edip eklenti üzerinde aktivite girişi yaparak karbon ayak izlerini hesaplayabilecekler. Ayrıca karbon ayak izlerini azaltmak için gerekli adımlar hakkında bilgi alarak tüm dünyanın, gelecek nesiller için ulaşması gereken sürdürülebilirlik hedefleri konusunda farkındalığının artmasını sağlayacaklar.

“Sürdürülebilirlik bir kültür meselesidir ve bu kültürü gündelik alışkanlıklarımızın merkezinde konumlandırmamız gerekiyor”

Hayata geçmesine liderlik ettiği birçok yenilikçi uygulamayı sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirmeyi hedeflediğinin altını çizen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Enerjisa Mobil’i yenilerken de trendleri takip etmek ve içeriği sürekli zenginleştirmek, bunu da toplum bilincimiz ve kültürümüze katkı sunacak şekilde tasarlamak hedefimiz vardı. Bu noktada ‘Sen Koru’ titiz bir çalışma sonucunda, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hayatımızın olağan akışı ile bütünleşmesi hedeflenerek, tamamen iç kaynaklarımız kullanılarak tasarlandı.

‘Sen Koru’, kullanıcıların gündelik kaynak tüketimlerini hesapladığı ve küresel hedeflerin neresinde olduklarını gördükleri bir uygulama. Bu özellikleri sayesinde günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda motive edici bir uygulama olacak. Yaptığı her işin merkezine sürdürülebilirliği yerleştiren ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için, Enerjisa Mobil’i tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebilir ve ‘Sen Koru’yu keşfetmeye başlayabilirsiniz” dedi.

“Gündelik yaşamımızda küçük görünen değişikliklerin iklim değişikliği ile mücadeleye olan büyük etkileri ‘Sen Koru’ ile deneyimlenebilecek.’’

Dünyayı daha iyi bir geleceğe hazırlamak için toplumsal bilincin artmasının kritik olduğunu vurgulayan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Bugün tüm dünyanın gündemine yerleşmiş ve uluslararası platformların en temel tartışma konularından biri olan iklim krizine yönelik çalışmalarda, ülkemizin lider enerji şirketi olarak taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bu noktada 2023 yılında da kamuoyu ile paylaştığımız üzere faaliyetlerimizi 2050 yılına kadar Net Sıfır Hedefi ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Son yıllarda toplumun özellikle deneyimleyebildiği uygulamaları daha çok sahiplendiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimizin gündelik yaşamlarındaki küçük değişikliklerin ne denli büyük etkiler oluşturduğunu deneyimleyeceği ‘Sen Koru’nun hızla yaygınlaşmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.