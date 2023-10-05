Elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nde kapasite artışına giderek 11,88 MW ek kurulu güç ile üretime başladı. Yenilenebilir enerji üretimi hedefleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde yatırımlarını sürdüren şirket, başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımı artırmaya devam edecek.

Enerjisa Üretim, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağı yatırımla 5000 MW kurulu güç hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üç yıl içinde en az 150 MW hibrit güneş enerjisi santrali yatırımıyla hem bu amacına ulaşmayı hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. YEKA-2 kapsamında temiz enerji yatırımlarında tarihi bir atılıma imza atan şirket, son olarak Balıkesir’de bulunan Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nde, halihazırda 143 MW kurulu güçle hizmet veren güneş enerjisi yatırımını 11,88 MW’lık ek kapasite ile büyüttü. Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nde 52 adet rüzgâr türbini ve 22 bin 200 adet 535 W gücünde çift yüzlü (bifacial) güneş paneli yer alıyor. Yıllık 549,2 GWh üretim kapasitesine sahip rüzgâr santrali, güneş enerjisi santralinin hibrit şekilde hayata geçmesi ile toplamda yıllık 568,3 GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

Hedef yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine taşımak

Rüzgar yatırımlarını da üç yıl boyunca hızla artıracak olan Enerjisa Üretim; Balıkesir RES, Çanakkale RES, Akhisar RES, Erciyes RES ve Dağpazarı RES gibi faal tesislerin yanı sıra YEKA-2 kapsamında devreye alınacak yatırımları da üç yıl içinde tamamlamış olacak. Toplam kurulu güç hedefini 5.000 MW olarak açıklayan Enerjisa Üretim’in CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedefleri ile ilgili olarak şunları aktardı: “1.000 MW’lık YEKA-2 projelerinin de tamamını üstlendik. Türkiye’nin enerjideki gelecek hedeflerine önemli katkı sunacak bu santraller için 1,2 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Mevcut üretimimizin yüzde 60’ya yakını yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Bunu kısa sürede yüzde 60’ın üzerine çıkaracağız. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde bu santrallerin çok önemli bir kısmını hayata geçirmek ve toplam kurulu gücümüzü 5.000 MW üstüne taşımak.”