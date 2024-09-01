Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, enflasyon muhasebesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alınan yeni kararın esnafı sevindirdiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, “Esnafımız, enflasyon muhasebesi nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyordu. Özellikle borçlu ve zarardaki işletmelerimiz için durum daha da vahimdi. Bu nedenle, 50 milyon TL altında cirosu olan işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması kararını olumlu karşılıyoruz. Bu karar, esnafımızın nefes almasını sağlayacak önemli bir adım olmuştur.” dedi.

Çakır, bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkürlerini sundu.

Çakır, “Bizi bu zor dönemde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Özellikle geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamında yapılan düzenlemeler, esnafımızın yükünü hafifletti. Yerel basınımızın da bu konudaki duyarlılığı takdire şayandır. Bizim görevimiz, her zaman esnafımızın yanında olmaktır.” dedi.