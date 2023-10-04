Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 5 Ekim'de "Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi" gündemiyle gerçekleştirilecek Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.ANKARA (İGFA) - Engelli vatandaşların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ikinci toplantısı 5 Ekim'de düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların ve engellilik alanında en yüksek temsil gücüne haiz iki konfederasyonun üst düzey temsilcilerinden oluşan Kurul, Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi gündemiyle toplanacak.

Kurulda, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planında Bağımsız Yaşam politika alanında yer alan kişinin engelliliğinden kaynaklı gereksinimi olan bireysel destekler için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi kurulması hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik hayata geçirilecek bakım güvence sisteminin kurulmasına ilişkin yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Bu kapsamda sorumlu bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunum gerçekleştirilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri tarafından da katkı sağlanacak.

Kurul toplantısının sona ermesinin ardından düzenlenecek Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi Çalıştayında ise mevcut durumu ortaya koymak üzere sunumlar gerçekleştirilecek.

Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilciler katılacak. Uzun süreli bakım güvence sisteminin öne çıkan unsurlarını ele almak üzere eş zamanlı 6 yuvarlak masa çalışması yapılarak, alınması gereken tedbirler de istişare edilecek.