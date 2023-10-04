Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde narkotik polisinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposu içinde gizlenmiş halde 6 pet şişe içerisinde 5 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin ipi çektikçe uyuşturucu dolu şişelerin çıkma anları ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenen 6 pet şiş içerisine konulmuş 5 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.