Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZAUM) tarafından düzenlediği konferansta engellilik ve afet konuları ele alındı.

ÖZAUM’ın organize ettiği programda konuşmacı olarak yer alan Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Prof. Dr. Onur Kurt, “Öze Bireylerin Afetlere Hazırlanması” konusunda geniş çaplı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Bursa Büyük Şehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü yöneticileri, birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri, AFAD Bursa Müdürlüğü çalışanları, aileler, öğretmenler ve öğretmen adayları yoğun katılım gösterdi.

Etkili bir koordinasyon ağı kurulmalı

Prof. Dr. Onur Kurt, Türkiye’de yapılan çalışmaları detaylı olarak aktardı. Kurt, engelli birey tanımının tüm değişkenler göz önüne alınarak yapılması gerektiğini veyerleşim yerlerindeki engelli bireylerin demografik olarak tespit edilmesine yönelik çalışmalara gerek olduğunu ifade etti. Engelli bireyler için afete hazırlık, afet sırasında tahliye, afet sonrası acil ihtiyaçların sağlanması gibi konularda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Kurt, yerel yönetimler ve ilgili diğer birimler arasında etkili koordinasyonlar kurulması gerektiğinin altını çizdi.

ÖZAUM Müdürü Dr. Öğr. Ü. Mustafa Kurt ise konuşmasında merkez olarak Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra üniversite-toplum etkileşimini artırmayı da hedeflediklerini, BUÜ’nünüretilen bilginin tüm paydaşlara sunularak toplumsal gelişime katkı sağlama vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.