Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de Engelsiz Hobi Atölyelerinde ilk ders zili büyük bir heyecan ve coşkuyla çaldı. Büyükşehir’in özel çocukları, çeşitli atölyeler 14 branşta eğitim görecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyelerinde yeni dönemin ilk ders zili çaldı.

Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezileri olmak üzere toplam 5 farklı merkezde başlayan atölyeler, Büyükşehir’in özel çocuklarının yüzlerinde tebessüm ve mutluluk oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilmeye başlanan atölyelerde öğrencilerin üretkenliklerinin artırılmasının hedeflendiği ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimlere başladığımız Engelsiz Hobi Atölyeleri ile engelli öğrencilerimize yönelik çeşitli çalışmalarımız olacak. Kurslarımız ve verdiğimiz eğitimler sosyal hayatlarına katkı sağlıyor. Özel gereksinimli bireylerin yüzlerinde oluşan bir tebessüm ve gülümseme bizlere karşılığı olmayan bir mutluluk veriyor. Kursiyerlerimiz ve eğitimlerimiz alanlarında uzman kişilerden oluşuyor. Engelli öğrencilerimizin gelecekte sosyal hayata en doğru şekilde kanalize olması adına gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz etkinlikler, kurslar ve eğitimler, hız kesmeden devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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