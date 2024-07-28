Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ve Lara sahillerindeki Engelsiz Plajları bu yıl da engelli bireylerin denizle buluşma noktası oldu.ANTALYA (İGFA) - Plajlardan denize daha rahat girebilen engelli bireyler, Akdeniz’in serin sularının keyfini yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların rahat bir şekilde denize girebilmesi için hayata geçirilen “Engelsiz Plajlar” bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı Sahili’nde ve Lara Sahili’nde bulunan Engelsiz Plajlar, bedensel engeli olan vatandaşların konforu düşünülerek hayata geçirildi. Engelli otoparkı, tuvalet, duş, soyunma kabini, cankurtaran, şezlong, gölgelik alanlar gibi birçok hizmetten ücretsiz şekilde yararlanma fırsatı bulan engelli bireyler, bu konforlu alanda zorluk çekmeden denizin tadını çıkarıyor. Engelli otoparkından itibaren başlayan kılavuz çizgiler sayesinde plaja gelen vatandaşlar, engelli rampası ile de denize rahatça girebiliyor. Sunduğu kolaylıklar, konfor ve güvenli olması sebebiyle birçok kişinin uğrak noktası olan engelli plajlar tatil için Antalya’yı tercih eden yabancılara da hitap ediyor.

CANKURTARAN VE GÖREVLİLER HER AN TETİKTE

Plajda görev yapan cankurtaranlar, acil bir durumda ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için hazır bekliyor. Bu sayede, engelli ziyaretçiler ve onlara refakat eden yakınları, güven içinde denizin tadını çıkarabiliyor. Plajda bulunan engelli plaj sandalyeleri, tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerin denize girebilmesini kolaylaştırırken, deniz keyfini yaşamalarına olanak tanıyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde tüm vatandaşlara olduğu gibi engelli vatandaşlar için de özenle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Iltar, “Plajlarımız yoğun ilgi görüyor. Burada sunulan imkanlar tamamen ücretsiz. Engelli vatandaşlarımız, rahat şekilde denize girip eğlenebiliyorlar” dedi.

DAHA SIK DENİZE GELİYORUZ

Bedensel engelli bir çocuk annesi olan Çiğden İnan, oğlunun çok sosyal olduğunu ve denize girmeyi çok sevdiğini söyledi. İnan, “Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Plajı bizim için çok iyi oldu. Denizin içine kadar giden ahşap yol ve engelli rampası işimizi çok kolaylaştırıyor. Tamamen engelliler düşünülerek yapılmış bir plaj burası. Bu sayede daha sık denize gelir olduk. Burada diğer engelli aileleriyle de tanışma, fikir alışverişinde bulunma ve birbirimize yardımcı olabilme imkanı da ediniyoruz. Alandaki görevliler bize yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak için çok çaba sarf ediyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu güzel hizmeti sağladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.