Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "engelsiz taksi" isimli aracı bu kez gelin arabası olarak hizmet verdi. Mutlu gün için özel olarak süslenen engelsiz taksi, çifti önce nikah salonuna, ardından da yuvalarına taşıdı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen gelin Saliha Sarıkaya, "Engelsiz taksi benim için şu anda lüks ve ihtiyaçtı. Tekerlekli sandalyemle arabalara binmek neredeyse imkansızdı.

Akülü sandalyeyle hayatını idame eden Saliha Sarıkaya, düğününe engelsiz şekilde gidebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Bunun üzerine damat Metin Karaman, gelini almaya Büyükşehir’in gelin arabasına dönüştürülen engelsiz taksi aracıyla gitti. Karamürsel’deki gelin evinde yaşanan heyecan ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Damat Metin Karaman ile gelin Saliha Sarıkaya, engelsiz taksi aracına binerek düğün salonuna geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde engelli bireylere hizmet veren engelsiz taksi aracı, çiftin mutlu günü için özel olarak süslendi. Çiftin anne ve babası ise evlatlarının en özel gününde duygu dolu anlar yaşadı.

"Heyecanımız büyük"

Heyecanlı olduğunu söyleyen damat Metin Karaman, "Heyecanımız büyük, yaklaşık 16 senedir birbirimizi tanıyorduk ve bu arkadaşlığı evlilikle taçlandırmayı istedik. Her şey çok güzel oldu, inşallah sonu da güzel olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sağladığı engelsiz taksi imkanından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde bizim yanımızda oldular, bize destek olduğunuz için herkese tek tek teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tekerlekli arabamla otomobillere binmek neredeyse imkansızdı"

Saliha Sarıkaya ise "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Allah herkese nasip etsin inşallah. Engelsiz taksi benim için şu anda lüks ve ihtiyaçtı. Tekerlekli sandalyemle arabalara binmek neredeyse imkansızdı. Bu imkanı bize sundukları için Büyükşehir’e ve Engelsiz Taksiye çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nikah töreninin ardından çifti yine engelsiz taksi bir ömür yaşayacakları yuvalarına ulaştırdı.