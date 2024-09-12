Ümraniye Belediyesi’nin engelli bireyler için sunduğu özel nakil hizmeti, kent içi ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırıyor.

Ümraniye Belediyesi, kent içi ulaşımda zorluk yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla "Engelli Hizmet Aracı" hizmetini sunuyor. Bu özel hizmet sayesinde, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, evlerinden alınıp işlemleri tamamlanana kadar destekleniyor ve tekrar evlerine güvenle ulaştırılıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireyler, dilekçe ile başvuru yaparak belediyenin sunduğu bu kolaylıktan faydalanabiliyor. Araçlar, özel asansör tertibatı ile donatılmış olup haftanın 7 günü, mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Yoğun talep gören bu hizmet, engelli vatandaşların yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyal hayata katılımlarını da artırıyor. Bu hizmet, Ümraniye Belediyesi’nin engelleri aşmak konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.