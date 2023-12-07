Dilan - Engin Polat çifti hakkında ortaya çıkan iddialar, sosyal medyadaki paylaşımları ve mal varlıkları tüm Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Gündemi karıştıran olayın ardından Polat çifti tutuklanmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat'a dair her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Son olarak çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın da İnşirah Suresi'ni Arapçasından okuduğunu söylemesi üzerine gazeteci Fatih Portakal'dan sert yorumlar geldi. Portakal "Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum" diyerek haklarında ortaya atılan iddialara değindi.

Polat çiftinden gelen yeni bilgilere Fatih Portakal'dan sert sözler

Habere göre; Fatih Portakal, "Biliyorsunuz aşağı yukarı 15'in üzerinde araçları vardı, 20'ye yakın araçları vardı, Yediemin'de duruyordu. Tabii ister istemez bu bir para demek. Ve bu araçlar TMSF'ye şimdi nakledildi. Bir taraftan da Engin Polat'ı da görüyorsunuz; cezaevinde namaza başlamış. Hayırlı olsun" dedi.

Polatların birbirinden lüks, hepsi renk renk, hepsi farklı model 16 otomobilinin son durağı bir alışveriş merkezinin otoparkı oldu.

Polat çiftine ait araçları tüm Türkiye tanıdı. Sosyal medya paylaşımlarında sıkça gözüken araçlar çift tutuklandıktan sonra Emniyetin bahçesinde sergilendi. Bir sonraki rota Yediemin otoparkı olmuştu. Ama lüks araçların park ücreti de yüksekti.

Polatların iş yerlerine atanan Kayyum otopark ücreti ödememek için araçları tasarruf mevduatı sigorta fonuna devretti. TMSF 16 aracı bir alışveriş merkezinin otoparkına çektirdi.

"Engin namaza başladı! gogol'un palto'sunu okuyor"

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya da Dilan ve Engin Polat hakkındaki son bilgileri paylaştı ve "Engin sakalları kesti. Saçları kesti, namaza başladı, Mai ve Siyah okuyor, benim verdiğim kitapları okuyor. Gogol'un Palto'sunu okuyor." dedi.h.d.

"Dilan polat inşirah suresi'ni arapçasından okuyor"

Avukatlarına göre Engin Polat'ın manevi ve edebi gelişimine Dilan Polat da kayıtsız kalmadı, cezaevinde Kur'an okumaya başladı. Avukatları "Dilan Polat İnşirah suresini Arapçasından okuyor. Bunu dedim okursan Türkçesini de oku ee yani Yüreğim genişlesin..." şeklinde konuştu.

Bunların ardından Fatih Portakal sert yorumlarda bulundu.

"Hala daha böyle dini mesajlar veriyorlar! Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum"

Portakal "Hala daha dini kullanıyorlar. Engin Bey veya Engin Bey'in avukatı olan şahıs, o da oradan bir propaganda yapmaya çalışıyor. Biz de aptal olmadığımızı göstermek için hala böyle dini mesajlar veriyorlar. Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Sen vergiyi kaçır iddia yönde, kara parayı akla, efendime söyleyeyim organize örgüt suçlamasıyla hakim karşısına çık, tutuklan, uyuşturucu madde imalatı yap, ondan sonra ben namaza başladım, Allah'ım beni affet... Hadi ya Allah Allah. Avukat da çıkıyor oradan bak bunu oku bilmem ne diye o da propaganda yapıyor. Bu haberleri ekrana getiriyorum; bu insanlar bizi kandırmasın diye. Yani kandırmaya meraklılar, inanmayın bunlara çok fazla. Ama Allah kabul etsin yine. Tabii ben bilemem, niyet okuyamam o konuda." ifadelerini kullandı.