Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni veren BDDK'nın kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Enpara Bank AŞ'ye Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde 3 Ağustos 2023 tarihinde faaliyet izni verilmesini kararlaştırmıştı.

15 Ağustos 2024 tarihli toplantıda söz konusu kararı değerlendirerek karara bağladı.

İlgili kurul kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.