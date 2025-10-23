"The Illusionist" ile on binlerce insanı büyüleyen ve hayranlık uyandıran Enver Ertaş bu kez çok daha iddialı, eğlenceli ve yepyeni bir gösteriyle sahne alacak. Yetişkin ve çocukların bir arada eğlenebildiği, bir sihirbazlık performansından çok daha fazlasını vadeden gösterisiyle Enver Ertaş, kasım ayı boyunca İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde sihir severlerle buluşacak. Enver Ertaş, aile dostu akıl durduran gösteriler, aile ve sevgi üzerine anlatılan muazzam hikayeler, özenle seçilmiş müzikler ve efektlerle seyircilere unutulmayacak deneyim yaşatacak. Kasım ayında İstanbul’da farklı sahnelerde gösteriye çıkacak olan Ertaş’ın turne programında Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Adana da yer alacak. Gösterilerin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Turne programı

1 Kasım Ankara Panora Sanat Merkezi, 2 Kasım Bursa Podyum Sanat Mahal, 8 Kasım İstanbul Ataşehir Duru Tiyatro

9 Kasım İzmir İstinyeArt, 12 Kasım İstanbul Ataşehir Duru Tiyatro, 14 Kasım İstanbul Sahne Dragos, 15 Kasım İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 16 Kasım Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi, 22 Kasım İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi, 23 Kasım İstanbul Mall of İstanbul Moi Sahne, 29 Kasım Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi, 30 Kasım Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu.