İstanbul Beykent Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılında uluslararası arenada dikkat çekici adımlar attı. Üniversite, 16 farklı ülkeden 40 akademik partneri ve öğrenciyi ağırlayarak, Erasmus+ ve MoU (Memorandum of Understanding) programları kapsamında önemli iş birlikleri yaptı.

Uluslararası hareketlilik programları çerçevesinde yapılan ziyaretlerin 11’i Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği, 25’i Erasmus+ Ders Alma Hareketliliği, 3’ü MoU anlaşmaları ve 2’si Erasmus+ iş birlikleri kapsamında gerçekleşti. Bu ziyaretlerle üniversite, uluslararası akademik ağını genişleterek öğrenci ve akademisyenlerine küresel bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Polonya, Litvanya, Macaristan, Pakistan, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen akademisyenler ve öğrenciler, İstanbul Beykent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kampüs turları, atölye çalışmaları ve ders verme-alma etkinliklerine katıldı.

Üniversitenin uluslararası iş birlikleri sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. MoU anlaşmaları aracılığıyla Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Pakistan, Kosova, Rusya, Güney Kore, Birleşik Krallık, ABD ve Özbekistan gibi ülkelerdeki 36 üniversite ile iş birliği sağlandı.

"Uluslararası akademik ağımızı güçlendiriyoruz"

İstanbul Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Aybala Yavuzarslan, üniversitenin uluslararası hareketlilik programlarına verdiği önemi vurguladı. Yavuzarslan, “İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, uluslararası akademik ağımızı güçlendirerek yeni iş birliği fırsatları oluşturuyoruz. Bu ziyaretler sayesinde öğrencilerimize ve akademisyenlerimize daha geniş bir perspektif sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası iş birliklerimizi ve akademik hareketliliğimizi artırarak, dünya çapında güçlü bir akademik ağ oluşturuyoruz” dedi.