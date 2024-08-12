Osmangazi Millet Bahçesi’nde açılan simit kafe, dört aydır vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, özel tarifle taş fırında pişirilen simitlerin tadını denemeye tüm Ümraniyelileri davet ediyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Osmangazi Millet Bahçesi’nde 4 ay önce hizmete açılan simit kafe, 200 metrekarelik alanıyla, kısa sürede bölge sakinlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Toplamda 200 kişi kapasiteli mekânda hafta içi ortalama 500, hafta sonu ise yaklaşık bin kişi ağırlanıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği kafe, özellikle taş fırında özel olarak hazırlanan simitleriyle büyük beğeni topluyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada yapılan simitlerin tadı başka yerde yok. Özel tarifimizle hazırlanan Ümraniye Simidimizi, taş fırında pişiriyoruz. Herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyorum” dedi. Yıldırım, Osmangazi Millet Bahçesi’nin sadece yeşil alan olarak değil, aynı zamanda sosyal yaşamın merkezi olarak da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Simit Kafe, sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet veriyor ve hem kahvaltı hem de atıştırmalık seçenekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ümraniye’nin yeni lezzet noktası, şimdiden hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı.