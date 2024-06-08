Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde Erdek İtfaiyesi tarafından tatbikat düzenledi.

Erdek’teki Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde, Erdek İtfaiyesi tarafından gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Belirlenen yangın söndürme ve kurtarma tatbikat senaryosuna göre; hastanede çıkan yangın sonrası, yangına en kısa sürede müdahele ve hastaların kurtarılması tatbik edildi.

Tatbikat sırasında hastane personeli ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak muhtemel bir acil duruma hazırlıklı olduklarını gösterdiler. Tatbikat gereği İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti, hastane personeli de hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlandı. Tatbikat başarıyla tamamlandı.