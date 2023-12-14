Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir evin temel kazısı yapılırken arkeolojik bir kalıntı gün yüzüne çıktı.

Erdek’in Sahil Mahallesi’nde bulunan bir evin temel kazısı yapılırken, ortaya arkeolojik kalıntı çıktı. Bandırma Müze Müdürlüğü devreye girerken, arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışması sonucu kalıntının bir yapının duvarı olduğu anlaşıldı.

Bandırma Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılan duvar kalıntısı ile ilgili henüz herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.