AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti İl teşkilatı, bu hafta yapılan toplantıda, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Gündem’i ağırladı. Gündem, Osmaneli AK Parti teşkilatının yürüttüğü çalışmaları aktardı. Yerel seçimler yaklaşırken, son değerlendirmeler yapıldı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu seçimlere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi halkımızın yanında, onlara hizmet etmek için geliyoruz" ifadelerini kullandı.