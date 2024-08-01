Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken bölgeden yükselen dumanlar tatilcilerin kameralarına yansıdı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi Oduncuoğlu mevkisindeki bir ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına başlarken, havadan da helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla destek verildi. Yangın söndürme çalışmaları hızla sürerken bölgeden yükselen yoğun dumanlar tatilcilerin kameralarına yansıdı.