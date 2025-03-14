Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Dodik hakkındaki hüküm sonrası gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgedeki liderlerle de temasta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile görüşmesinde Bosna-Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bosnalı Sırp lider Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle Şubat ayında 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası aldı. Bu duruma tepki olarak, RS Halk Meclisi, devlet düzeyindeki mahkeme ve polis kurumlarının entite sınırları içinde faaliyet göstermesini yasaklayan yasalar kabul etti.

Ancak, geçtiğimiz hafta Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi bu yasaları askıya aldı ve devlet kurumlarının RS entitesindeki faaliyetleri normale döndü. Dodik, Bosna-Hersek Mahkemesi, Savcılığı ve devlete ait polis teşkilatı SIPA'nın RS entitesinde yetkisi bulunmadığını savunmaya devam ediyor. Bu durum, Bosna-Hersek'teki siyasi gerginlikleri ve etnik ayrılıkları daha da derinleştiriyor.