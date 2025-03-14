ABD’de kuş gribi vakaları nedeniyle yumurta tavuklarının itlaf edilmesi, ülkede yumurta kıtlığını başlattı. Bir süredir yumurta fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Trump yönetimi yumurta ile ilgili ithalat çözümünü masaya koydu.

Avrupalı ülkelerden ithalat seçeneği masada

Reuters’ın haberine göre, ABD yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden ABD'ye yumurta ihracatı yapmalarını talep etti.

ABD Tarım Bakanlığı'nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Trump ayrıca Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ABD'ye devretmemesi halinde Danimarka'ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor.

Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta ise ABD'ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi.

Danimarka’dan “üretim fazlası yok” yanıtı geldi

Danimarkalı kurum, bu talebi inceleyeceğini fakat Avrupa'da yumurta üretim fazlası olmadığını, bilakis artan tüketim ve kuş gribi salgınından ötürü dünya genelinde yumurta arz açığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'den 15 bin ton yumurta gidecek

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın temmuza kadar süreceğini söylemişti.