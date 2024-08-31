Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.KEŞAN POSTASI / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Erdoğan Demir’in yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“Türkiye’nin, Atatürk’ün ortaya koyduğu ve tüm milletçe de benimsenen Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini, temel ve vazgeçilmez bir ilke olarak aldığını ve her platformda savunduğunu ve bu barışçı tutumuyla, dünya ülkeleri arasındaki saygın yerini de almış olduğunu belirterek “ Dünyamızda ve ülkemizde savaş çığlıklarının çok sıkça atıldığı ve ülkeler arası gerginliklerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Bunun yanı sıra terör eylemleri de ülkemizde son hızla maalesef devam etmektedir. Biz dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar olarak bu savaş çığlıklarına ve naralarına karşı durmalı ve yeryüzünde barışın ve kardeşliğin hakim olmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Barışın ve dünyada kardeşliğin sağlanması tüm insanlarımızın sorumluluğundadır. Yapılan yanlışlara dur diyerek ve tepkimizi göstererek barışın gelişmesini ve ayakta kalmasını sağlayabiliriz. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu vesile ile herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”