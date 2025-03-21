Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, İnegöl'ün sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yer alan bazı bölgeler orman sınırları dışında bırakıldı.

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ALINAN BÖLGELER

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye genelinde orman sınırları yeniden belirlenmiş oldu. Bursa'da, İnegöl ilçesinin Boğazköy ve Hamzabey mahalleleri ile Büyükorhan ilçesinin Yenice Mahallesi, orman sınırları dışında bırakılan bölgeler arasında yer aldı.

ETKİLENEN İLLER

Bursa ile birlikte, Adana, Antalya, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat illerinde de bazı bölgeler orman sınırları dışına alındı.

İŞTE İNEGÖL'DE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ALINAN BÖLGELER

İnegöl-Boğazköy

Boğazköy mahallesindeki 1984 metrekarelik orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı.

İnegöl-Hamzabey

Hamzabey mahallesinde, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın 4 bin 750 metrekarelik ormanlık alan da sınır dışı bırakıldı.